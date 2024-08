Dall’Inter all’Atalanta, il colpo è doppio

Un inaspettato scenario di mercato che vede in primo piano l’Atalanta: dall’Inter alla squadra di Gasperini, doppio colpo da urlo

Sono state settimane tutto sommato positive per l’Inter che durante l’estate ha collezionato prestazioni convincenti nelle varie amichevoli che hanno preceduto l’esordio in campionato contro il Genoa. Un pari condito da tanta amarezza e delusione per quanto espresso in campo dai nerazzurri, reduci da una prestazione comunque convincente.

Ad ogni modo in casa Inter a tenere alto l’interesse è sicuramente il calciomercato che tra poco più di una settimana chiuderà ufficialmente i battenti. Occhio all’attacco, reparto nel quale qualcosa potrebbe ancora muoversi: molto, però, dipenderà dalle uscite. E così tornano in auge i rumors sulle possibili cessioni di Marko Arnautovic e Joaquin Correa, entrambi in scadenza il 30 giugno 2025 ed entrambi non più prioritari per Simone Inzaghi che, forse, spera ancora nella firma di un quarto bomber da affiancare a Lautaro Martinez, Thuram e Taremi.

D’altro canto il reparto nel quale qualcosa di concreto si sta muovendo è sicuramente la difesa, visto che il talentuoso Palacios sta per vestire la maglia nerazzurra. Tra pochi mesi Acerbi e de Vrij, salvo clamorosi colpi di scena, diranno addio a scadenza: ecco perché almeno un nuovo centrale arriverà subito. Parallelamente il calciomercato dei campioni d’Italia, a distanza, rischia di intrecciarsi con i piani che l’Atalanta di Gasperini sta portando avanti. Un doppio colpo nerazzurro è in arrivo e i tifosi della ‘Dea’ non possono che esserne felici.

Inter, l’Atalanta fa il bis: doppio affare

Dopo la vittoria dell’Europa League l’Atalanta vuole continuare a stupire, tanto in Serie A quanto in Europa. E così la società nerazzurra ha già pronti due grandi colpi che anche in un contesto internazionale potrebbero dare una grossa mano al gruppo allenato da Gian Piero Gasperini.

Il primo è Raoul Bellanova, terzino che l’Inter dopo il prestito oneroso dal Cagliari decise nell’estate 2023 di non riscattare. Il passaggio al Torino e adesso la ‘Dea’ che ha chiuso per riportare l’ex interista alla corte di Gasperini. Dopo un solo anno a Torino, quindi, Bellanova ha fatto le valigie per vivere una nuova avventura con l’Atalanta. Ma non è finita qui. Perché un altro ex nerazzurro è finito nel mirino della società bergamasca.

Si parla di Juan Cuadrado, al momento nell’elenco degli svincolati dopo che l’Inter ha deciso di non rinnovargli in contratto in scadenza lo scorso 30 giugno. 36 anni, il nazionale colombiano anche a causa di diversi infortuni nell’ultima stagione ha giocato poco: 12 presenze condite da 2 assist e appena 381′ in campo tra campionato e coppe. Adesso la chiamata di Gasperini che potrebbe puntare su un’accoppiata interista per potenziare una squadra che ha già fatto grandi cose nella passata stagione.