Il rinnovo si allontana: pronto a salutare l’Inter a zero

Una possibilità che sta per sfumare in via ufficiale: si avvicina l’addio di un big, il rinnovo con l’Inter è ormai un’ipotesi lontana

Poche ore alla chiusura del calciomercato estivo e le priorità esposte da Simone Inzaghi sono ben chiare tanto alla dirigenza nerazzurra quanto ai tifosi. L’allenatore dell’Inter aspetta un nuovo centrale difensivo ed eventuali sviluppi che possano regalare un grande colpo in attacco.

Palacios si avvicina, seppur lentamente, al suo approdo alla Pinetina. Per il momento, in attesa della rivoluzione per il 2025, la retroguardia potrebbe essere a posto così. Ad ogni modo in attacco oltre al sogno Chiesa – che si è avvicinato pure al Barcellona – molto dipenderà dalle eventuali partenze di almeno uno tra Joaquin Correa e Marko Arnautovic. Due profili che il club nerazzurro è pronto a scaricare davanti alla proposta giusta.

Il capitolo cessioni è quello che sicuramente potrebbe portare numerose sorprese in casa Inter. Non solo entro il 30 agosto ma anche per l’anno prossimo. A tal proposito uno dei big impiegati con grande continuità da Simone Inzaghi rischia di andarsene definitivamente, a parametro zero. Niente rinnovo con la ‘Beneamata’, difficile che la situazione cambi: la decisione della dirigenza di Viale della Liberazione è quasi ufficiale.

Inter, è tutto deciso: saluta a zero

Il 30 giugno 2025 saranno due le scadenze contrattuali più pesanti che rischiano di lasciare l’Inter con un buco importante, in un reparto in particolare: la difesa. Se per Stefan de Vrij non è detta l’ultima parola per quel che concerne un possibile rinnovo contrattuale, assai diversa sembra essere la situazione di Francesco Acerbi.

L’ex laziale il prossimo febbraio compirà 37 anni ed appare quindi assai improbabile che Marotta possa pensare di avviare le pratiche per il prolungamento di Acerbi. Le strade, come è naturale che sia, si separeranno. E così il difensore si ritroverà ad un bivio per la sua carriera. Piazzarsi da svincolato in una nuova squadra, magari sempre in Italia, o pensare addirittura al ritiro.

Ad ogni modo appare assai complicato che Acerbi possa continuare a vestire la casacca nerazzurra ben oltre il 30 giugno 2025. Titolare per 90′ nel match d’esordio contro il Genoa, il classe ’88 nella passata stagione ha giocato tantissimo.

38 presenze tra campionato e coppe con 3 reti e 2 assist vincenti in maglia nerazzurra, risultando essere decisivo in più occasioni per la conquista dello Scudetto. Un ultimo anno insieme poi, con ogni probabilità, le strade di Acerbi e dell’Inter si separeranno una volta per tutte. Niente rinnovo. Dopo tre stagioni insieme e con quella appena cominciata che sperano, dalla Milano nerazzurra, possa regalare ancora tante soddisfazioni e trofei.