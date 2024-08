L’Inter ha un sogno: il colpo a zero dal Liverpool manda in festa i tifosi

Un’idea che Marotta sta coltivando per il 2025: colpaccio a zero, il big può lasciare Liverpool e trasferirsi all’Inter

Nonostante la rosa a disposizione di Simone Inzaghi abbia già dimostrato l’anno scorso di essere tra le più competitive in circolazione, il lavoro certosino portato avanti da Beppe Marotta non può non far felici i tifosi nerazzurri.

Dalle retrovie il presidente dell’Inter ha portato a termine operazioni di grande spessore che, di fatto, hanno elevato pesantemente il tasso tecnico dei campioni d’Italia in carica. Un centrocampista come Piotr Zielinski sarà decisamente l’arma in più richiesta da Simone Inzaghi sia in campionato che in Champions League.

Per qualità tecniche e duttilità, la firma a zero del nazionale polacco è stato un piccolo grande capolavoro. Dicasi lo stesso per quel bomber di razza che risponde al nome di Mehdi Taremi, sedotto poco più di un anno fa dal Milan e portato a Milano, invece, dalla dirigenza di Viale della Liberazione.

Josep Martinez chiude, per il momento, un quadro esaustivo e preciso del mercato in entrata della ‘Beneamata’. Ma non è finita qui. Se qualcosa dovesse effettivamente sbloccarsi in attacco, magari con la partenza di almeno uno tra Marko Arnautovic e soprattutto Joaquin Correa, allora l’Inter potrebbe regalare alla tifoseria un ultimo grande affare in entrata.

Da settimane si parla costantemente di Federico Chiesa, scartato dalla Juventus e che piace tanto pure al Milan. Ma i piani di Marotta vanno ben oltre il presente e così si guarda all’anno prossimo, alla possibilità che uno dei calciatori più forti al mondo lasci Liverpool per vestire la maglia dell’Inter.

Dal Liverpool a zero: capolavoro di Marotta

La difesa era e rimane un punto su cui la dirigenza di Viale della Liberazione si sta muovendo con decisione. Con Palacios per il presente, certo. Ma per l’anno prossimo, in occasione dell’assai probabile addio di due pedine importanti come Acerbi e de Vrij, l’ultima pazza idea arriva direttamente dalla Premier League.

Si guarda in casa Liverpool, dove il futuro di Virgil van Dijk sembra essere già stato virtualmente scritto. Il nazionale olandese è in scadenza il 30 giugno 2025 e pare sempre più probabile che possa non rinnovare con i ‘Reds’. Una decisione che ha drizzato le antenne della dirigenza di Viale della Liberazione e di Marotta in particolare, che stravede per il forte centrale classe 1991. Il 33enne di Breda, ancora oggi titolarissimo al Liverpool, potrebbe quindi rientrare nel lungo elenco di colpi a parametro zero che negli anni il presidente nerazzurro ha tramutato in realtà.

Una prospettiva pazzesca quella di vedere un centrale di così alto livello in Serie A, seppure a fine carriera. Sarebbe perfetto per la retroguardia di Inzaghi e, ovviamente, pronto da subito a incidere su una squadra che almeno in Italia ha dimostrato di essere già abbondantemente irresistibile. Nell’ultimo anno van Dijk ha collezionato 48 apparizioni totali con 4 reti e 2 assist, tra campionato e coppe.