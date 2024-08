Colpo in Serie B, l’Inter pronto a piazzare l’affare last minute

Un tentativo che Marotta proverà a effettuare all’ultimo secondo: ecco l’incastro perfetto, colpaccio Inter in Serie B

Tra i reparti che potrebbero regalare certamente gradite sorprese, tra entrate ed uscite, vi è certamente l’attacco. Una zona del campo nel quale grazie soprattutto a Lautaro Martinez e all’exploit di Marcus Thuram nella stagione d’esordio, l’Inter è stata semplicemente irresistibile l’anno scorso.

Adesso è arrivato pure Taremi, bomber di grande esperienza che a parametro zero ha rappresentato l’ennesima operazione intelligente di Beppe Marotta che ha anticipato la concorrenza per portare subito il nazionale iraniano alla Pinetina. Allo stesso modo qualcosa potrebbe accadere nelle ultime ore di agosto. R

esta un grosso punto interrogativo su Marko Arnautovic, in scadenza il 30 giugno 2025 con la ‘Beneamata’ e ormai accantonato a quarta scelta da Simone Inzaghi. L’austriaco, però, pare destinato comunque a rimanere per rappresentare una preziosa alternativa ai titolari nonostante un ricco stipendio da 3,5 milioni di euro a stagione.

Ma c’è un’altra ipotesi che sta prendendo corpo e che, parallelamente, porterebbe ad un grandissimo colpo della dirigenza di Viale della Liberazione. Si parla di Joaquin Correa, pure lui come Arnautovic vedrà esaurire il contratto con l’Inter il prossimo giugno e lo stipendio dell’argentino è semplicemente sovrapponibile a quello dell’ex Werder Brema.

Dopo un’annata agghiacciante in prestito al Marsiglia, dove non ha mai né segnato né siglato assist, l’Inter spera davvero di poter mettere il prima possibile la parola fine all’avventura di Correa in maglia nerazzurra.

Clamoroso: Berardi se parte Correa

L’ex Lazio ha dimostrato poco o nulla sin dal suo arrivo a Milano e adesso la dirigenza nerazzurra spinge per l’addio. Se ciò dovesse effettivamente tramutarsi in qualcosa di concreto, Marotta sarebbe pronto a stupire tutti portando alla corte di Simone Inzaghi un nuovo grandissimo attaccante, direttamente dalla Serie B.

Occhi puntati su Domenico Berardi, 30 anni, in scadenza nell’estate 2027 con il Sassuolo con cui suo malgrado pochi mesi fa è retrocesso in Serie B. Sembra assai improbabile che l’attaccante della nazionale azzurra possa proseguire la carriera in Emilia e soprattutto in cadetteria, visto anche il forte interesse che l’Inter ha da mesi ha riversato sul gioiello di Cariati.

Nella passata stagione, al netto di qualche infortunio di troppo, l’ala neroverde ha racimolato comunque 18 presenze con 9 gol e 3 assist vincenti tra campionato e Coppa Italia. Adesso è tutto nelle mani di Correa, che sa ormai da un po’ che a Milano potrebbe non giocare praticamente mai vista anche la folta concorrenza.