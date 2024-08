L’Inter lo soffia al Milan: il colpo a zero è già prenotato

In attesa degli ultimi botti del mercato estivo 2024, Marotta già prenota il nuovo succoso affare per l’anno prossimo

Giocare d’anticipo, spesso fa la differenza. Chiedere informazioni a tutti quei club che avrebbero voluto intavolare dei discorsi coi futuri parametri zero di lusso Piotr Zielinski e Mehdi Taremi ma senza la certezza di garantire loro di disputare la Champions l’anno venturo.

L’Inter invece, grazie ad un cospicuo vantaggio in classifica sulla quarta – l’ufficializzazione che anche la quinta avrebbe partecipato alla prestigiosa competizione continentale è arrivata molto in là in stagione – ha potuto pianificare in anticipo le sue mosse. Bruciando di fatto tutti sul tempo.

Quando poi, relativamente ai colpi a parametro ‘zero’, c’è di mezzo Beppe Marotta, la sfida diventa quasi impari. L’attuale presidente nerazzurro ha fatto degli affari gratis il suo vero marchio di fabbrica. Un modus operandi sempre redditizio, anche quando il profilo arrivato a Milano ci resta per una sola stagione.

È stato per esempio questo il caso di Andre Onana, il portiere camerunese rivenduto al Manchester United per oltre 52 milioni di euro generando una plusvalenza da sogno. In generale, molte delle fortune dell’Inter negli ultimi anni si devono proprio alla presenza di calciatori arrivati in città senza che sia stato necessario pagare il costo del cartellino.

Da Hakan Calhanoglu a Marcus Thuram passando per Henrikh Mkhitaryan e per lo stesso Onana, Marotta ha costruito una corazzata anche grazie agli ottimi affari conclusi trattando direttamente – anzi solo – con l’entourage dei giocatori.

Inter, Marotta ci ha preso gusto: altra beffa al Milan

Detto del formidabile turco, di fatto strappato ai cugini, anche l’ex centrocampista del Napoli e soprattutto il bomber iraniano erano finiti nel mirino del Milan. Addirittura l’ormai ex centravanti del Porto era praticamente del Milan un anno fa, quando Furlani aveva ottenuto il ‘sì’ del calciatore al trasferimento. Contrasti con gli agenti dell’attaccante – la vicenda ha ricordato molto da vicino il naufragio dell’operazione Samardzic – hanno poi mandato in fumo l’affare, ma Taremi era rimasto in orbita rossonera.

Trascorso qualche mese, Marotta operò il blitz decisivo a suo favore, beffando i rivali grazie alla tempestività della sua offerta. In vista del mercato estivo 2025, l’ex Ds della Juve starebbe covando un altro colpo gratis. Un affare che, ancora una volta, vedrebbe il Milan bruciato sul tempo.

Il nuovo obiettivo si chiama Lushtarel Geertruida, polivalente difensore olandese classe 2000 di proprietà del Feyenoord. Già ammirato con la maglia del club olandese nei tanti incroci del suo club con la Roma, ma anche con la Lazio, in Europa e Conference League, il nazionale oranje ha il contratto in scadenza a giugno 2025.

Nemmeno a dirlo, Marotta starebbe già seminando per poi affondare il colpo. Considerando che la trattativa per il rinnovo del calciatore è ad un punto morto, l’Ad nerazzurro si muoverà sul terreno a lui più congeniale per convincere il terzino a sposare la causa meneghina. Sponda Inter, chiaramente. Col Milan, interessato da tempo al profilo, che rischia nuovamente di restare col cerino in mano…