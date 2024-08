Il Borussia Dortmund pesca in casa Inter: tifosi gelati

Un colpo clamoroso, il Borussia Dortmund vuole il gioiello di Inzaghi: ecco tutti i dettagli stando alle ultime indiscrezioni

Prima il mezzo passo falso all’esordio in casa del Genoa, ora il buon successo a San Siro contro il Lecce. L’Inter di Simone Inzaghi ci ha messo poco per ritornare sulla retta via e puntare ad una stagione – manco a dirlo – da grande protagonista. A tal proposito, però, potrebbero incidere non poco le prossime scelte da compiere in sede di mercato.

C’è un’insidia, tra le potenziali uscite in casa Inter, che sta mettendo in seria apprensione i tifosi nerazzurri. Il calciomercato dei campioni d’Italia non è affatto chiuso e anche per quel che riguarda potenziali nuovi acquisti Marotta è vigile e sta lavorando sottotraccia per garantire la ciliegina sulla torta a Simone Inzaghi. Magari in attacco, reparto nel quale almeno uno tra Arnautovic e Correa potrebbe – o meglio dire dovrebbe – fare le valigie per trovare maggiore spazio altrove vista la folta concorrenza.

Entrambi in scadenza il 30 giugno 2025, entrambi con un contratto da oltre 3 milioni annui che pesa non poco sulle casse della società di Oaktree. Ad ogni modo tornando proprio alle cessioni, la ‘Beneamata’ dovrà molto presto fare i conti con il Borussia Dortmund che già da diverse settimane sembrerebbe aver messo in cima alla lista uno dei gioielli che alla corte di Simone Inzaghi – in ottica futura – rischia di avere un ruolo importanza.

Inter, ‘tentazione’ Borussia Dortmund

Il richiamo del club tedesco potrebbe però creare non pochi grattacapi a Marotta: i vice campioni d’Europa sono pronti ad andare all’assalto entro il 30 agosto. Se il Borussia dovesse accelerare, come sembra, allora i tifosi dell’Inter rischierebbero un’amarissima beffa.

I gialloneri stanno pensando con insistenza ad un rinforzo di qualità e prospettiva a centrocampo, due parametri che la dirigenza del Borussia Dortmund ha sempre messo in primo piano. Ecco perché un centrocampista del valore tecnico di Kristjan Asllani potrebbe fare assolutamente comodo ai tedeschi.

22 anni ed in scadenza il 30 giugno 2027, il nazionale albanese ha racimolato appena 12′ nelle prime due giornate di campionato. Nonostante ciò la dirigenza di Viale della Liberazione è già certa della risposta.

No, grazie. Almeno durante questa bollente sessione estiva. Non è affatto da escludere che se il Borussia Dortmund dovesse confermare l’interesse da qui al 2025, allora la trattativa potrebbe effettivamente prendere una direzione inaspettata. Asllani nel suo ultimo anno a Milano, dove ha vinto lo Scudetto con addosso la maglia nerazzurra, ha accumulato 31 presenze tra campionato e coppe, con 1 gol e 2 assist ai compagni.