Taremi dribbla la domanda: “Bisogna farla a Inzaghi”

Prima positiva a San Siro per Taremi con la maglia dell’Inter. Nel post partita l’attaccante ha preferito non rispondere ad una domanda

C’era grande attesa per la prima da titolare con la maglia dell’Inter di Taremi e le aspettative non sono state deluse. L’attaccante iraniano ha dimostrato di essersi inserito ormai alla perfezione negli schemi di Simone Inzaghi entrando anche nell’azione che ha portato all’1-0 di Darmian. È stata sua, infatti, la spizzata che ha permesso poi all’esterno di sbloccare il match.

Nel complesso è stata una partita più che sufficiente. C’è ancora da affinare un po’ l’intesa con Marcus Thuram, ma il lavoro fatto in ritiro si inizia già a vedere e Taremi si candida ad essere l’arma in più di questa Inter in stagione. Nel post partita il giocatore si è fermato a parlare con i giornalisti, ma ha preferito non rispondere ad una domanda ribadendo che bisogna farla direttamente a Simone Inzaghi.

🛬🇦🇷 Palacios è appena atterrato a Milano. Domani le visite mediche e la firma sul contratto quinquennale. Operazione da 10/11 milioni bonus inclusi. #Inter #Palacios #calciomercato 🎥@giokermusso pic.twitter.com/Dup5BOH1tH — Interlive (@interliveit) August 25, 2024

Taremi-Inter: esordio dal 1′ positivo, poi il messaggio a Inzaghi

Dopo l’ottimo ritiro e un ingresso dalla panchina a Genova, per Taremi la serata di ieri ha segnato il suo esordio dall’inizio con la maglia nerazzurra. Prestazione sicuramente positiva anche se non ha trovato il gol. L’iraniano ha comunque dimostrato di aver ormai assimilato gli schemi di Inzaghi ed ora rappresenta una vera insidia per Thuram e Lautaro.

Intercettato dai microfoni di ‘Dazn’ nel post partita, Taremi non nasconde la sua volontà di lavorare per provare a trovare ancora più spazio: “Sono qui per dare il mio contributo. Cerco di dare il massimo in allenamento per aiutare la squadra, ma anche per cercare di trovare il posto da titolare. Anche al Porto ero partito dalla panchina e poi ho guadagnato spazio. Io, Thuram e Lautaro insieme? Non lo so, lo dovete chiedere al mister. Il mio compito è quello di rispondere presente quando vengo chiamato in causa“.

Ipotesi tridente che non è stata assolutamente esclusa da Inzaghi. A Genova il tecnico nerazzurro per provare a vincere la partita ha inserito Taremi lasciando in campo Thuram e Lautaro. Risposte positive anche se in alcuni momenti la squadra non è riuscita ad avere il giusto equilibrio. Ma è una possibilità sulla quale l’allenatore piacentino nei prossimi giorni lavorerà. Non sarà semplice vederla dall’inizio nell’immediato, ma nel corso della stagione non è da escludere che si possa vedere l’Inter partire sin da subito con il tridente.