La mossa a sorpresa di Inzaghi: copia Mourinho per vincere tutto

Simone Inzaghi in stile Mourinho per cercare di compiere una nuova impresa. Il tecnico nerazzurro pensa ad una mossa a sorpresa

Il pareggio contro il Genoa lascia l’amaro in bocca per come è avvenuto, ma allo stesso tempo dà indicazioni anche positive in casa Inter a partire dalla fase realizzativa. La doppietta di Thuram e gli altri 7 tiri in porta (sono stati 14 in totale) lasciano sicuramente ben sperare se si pensa al futuro. Di certo, come evidenziato anche nelle amichevoli, ancora qualcosa da sistemare soprattutto in fase difensiva c’è e su questo toccherà a Inzaghi lavorarci.

E il tecnico presto potrebbe mettere in campo una mossa a sorpresa. L’idea di Inzaghi sarebbe quella di prendere spunto da Mourinho per provare a rendere magica questa stagione. Il cammino è assolutamente lungo e serve lavorare per poter copiare il tecnico portoghese. Ma l’intenzione c’è, i giocatori anche e quindi non possiamo escludere che alla fine si possa prendere una decisione simile.

Simone Inzaghi e la mossa a sorpresa

Come scritto in precedenza, la fase difensiva ha registrato qualche piccolo passaggio a vuoto. Non sicuramente quella offensiva. Le occasioni non sono mancate e la doppietta di Thuram conferma come il francese da ormai un anno si è calato alla perfezione nella mentalità nerazzurra. Il transalpino in questa stagione è ancora più cruciale considerando anche la sua duttilità. In passato ha fatto anche l’esterno e in caso di tridente offensivo da parte di Marcus ci sarebbe la disponibilità di andare a ricoprire un ruolo simile a quello di Eto’o nell’Inter del triplete.

“E’ una soluzione che riproporrò perché ho un ottimo reparto offensivo“, così Simone Inzaghi nel post partita soffermando sulla novità del 3-4-3. Parole che confermano la volontà da parte del tecnico di schierare in futuro Taremi insieme a Lautaro e Thuram. Un tridente assolutamente pericoloso anche se almeno in questo primo esperimento la squadra è sembrata molto sbilanciata.

Diciamo che la scelta è stata fatta per provare a vincere la partita. Una mossa che non si è rivelata di successo davvero per poco. Ora vedremo se in futuro questo sistema di gioco sarà riproposto magari dall’inizio con scelte diverse in altri ruoli oppure lo vedremo solamente a gara in corso. Di certo si tratta di una idea che consentirebbe all’Inter di avere più soluzioni durante una partita e magari riuscire a risolvere il match proprio grazie a questa varietà.