L’Inter ci prova: vuole chiudere l’affare il 30 agosto

Un’operazione che sta prendendo lentamente corpo: Inter, entro il 30 agosto l’affare in Serie A potrebbe chiudersi positivamente

Manca davvero poco, pochissimo, alla chiusura della sessione estiva di calciomercato. Il più è fatto in casa Inter ma qualcosa – ancora – potrebbe muoversi da qui alla sera del prossimo 30 agosto. A tal proposito, sembra che il lavoro per Marotta e i dirigenti nerazzurri sia tutt’altro che terminato.

La difesa, tra presente e soprattutto futuro, sarà al centro dei pensieri dei vertici di Viale della Liberazione. 4 punti nelle prime due giornate e ben due reti incassate all’esordio contro il Genoa. Ci sarà da lavorare in campo per i centrali nerazzurri ma anche Marotta non scherza e sta già programmando almeno un grande colpo per l’estate 2025. Estate che vedrà sicuramente l’addio a scadenza contrattuale di Francesco Acerbi. Non è escluso lo stesso epilogo per Stefan de Vrij, al momento ben lontano dalla possibilità di rinnovare.

Simone Inzaghi, d’altro canto, può contare su un attacco davvero solido e carico di pedine di grandissimo talento. Quasi superfluo parlare di capitan Lautaro, fresco di rinnovo e cardine inamovibile del progetto nerazzurro. In pochi si sarebbero aspettati un impatto tanto devastante di Marcus Thuram al suo esordio in Serie A, l’anno scorso. Per Mehdi Taremi, invece, parlano i numeri: il nazionale iraniano è un cecchino implacabile sotto porta.

Dagli acquisti alle potenziali cessioni, sembrerebbe stia prendendo quota una possibilità in uscita che coinvolgerebbe in maniera diretta un club di Serie A tra i più attivi in queste ultime settimane. Stavolta la trattativa può davvero decollare e Beppe Marotta spingerà per la tanto attesa cessione alla ‘Beneamata’: ecco di chi si tratta.

Inter, ecco l’addio: finalmente ci siamo

Marko Arnautovic sembrerebbe destinato a rimanere, salvo clamorosi colpi di scena, il quarto attaccante a disposizione di Simone Inzaghi. L’attacco dell’Inter potrebbe accogliere comunque una sorpresa in entrata anche se la vera e propria svolta è in arrivo per un altro nome.

Quello di Joaquin Correa, sotto contratto con i nerazzurri fino al 30 giugno 2025 e già ufficialmente scaricato da tempo da mister Inzaghi. L’argentino, reduce da una stagione davvero deludente in prestito al Marsiglia dove non è andato mai a segno con gol o assist, potrebbe però molto presto firmare per un’altra squadra.

Occhi in Serie A, perché Alberto Gilardino proprio in occasione dell’esordio stagionale contro i campioni d’Italia, ha parlato anche di mercato sottolineando come Correa possa avere le caratteristiche giuste per rimpiazzare Gudmundsson finito alla Fiorentina.

E così l’opzione rossoblù resta viva e attiva, da qui alle prossime ore. In attesa del gong finale del 30 agosto, Correa potrebbe finire per fare le valigie e lasciare a titolo definitivo Milano a meno di un anno dalla fine del suo accordo contrattuale con la ‘Beneamata’. Il Genoa alla finestra per l’ex Lazio: Joaquin Correa può salutare una volta per tutte.