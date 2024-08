Adieu Inter, Simone Inzaghi è una furia: va al Liverpool!

I piani di mercato dell’Inter possono irrimediabilmente complicarsi: Simone Inzaghi furioso, addio ai nerazzurri per il Liverpool

Il lavoro portato avanti da Marotta è stato, fino a questo momento, encomiabile. Dopo aver accolto i tanti acquisti di valore che il presidente nerazzurro ha portato alla Pinetina, la squadra ha risposto alla grande tornando al successo con un convincente 2-0 sul Lecce firmato dalle reti di Darmian e Calhanoglu.

Dal campo al calciomercato il passo è breve e sempre proprio che qualcosa di grosso possa muoversi da qui a fine mese. Poche ore alla chiusura della sessione estiva e non arrivano, però, solo buone notizie per Simone Inzaghi.

Il tecnico piacentino potrebbe dover dire addio ad un big: un’ipotesi pazzesca che lascerebbe delusi milioni di tifosi nerazzurri. Complicazioni che il popolo nerazzurro non avrebbe mai voluto sentire potrebbero arrivare, manco a dirlo, dai prossimi sviluppi in sede di mercato.

Idee non mancano a Beppe Marotta che ha ancora a disposizione qualche ora per puntellare la rosa di Simone Inzaghi, virtualmente già completa. A tal proposito i piani della dirigenza di Viale della Liberazione potrebbero finire per essere stravolti da un clamoroso colpo di scena, in arrivo direttamente dalla Premier League. Il Liverpool ha intenzione di fare sul serio.

Altro che Inter, firma col Liverpool: beffa clamorosa

I ‘Reds’, si sa, dopo aver salutato Jurgen Klopp ed essersi affidati ad Arne Slot hanno intenzione di cambiare molto per ricostruire – quasi da zero – un ciclo vincente. E così a sorpresa a farne le spese potrebbe essere proprio la società campione d’Italia.

Si parla di Adrien Rabiot, uno degli svincolati di lusso che da settimane Marotta sta corteggiando senza sosta. Si vocifera da un pò come il nazionale francese dopo l’addio alla Juventus possa trasferirsi a Milano. Si è parlato di Milan ma da tempo l’opzione nerazzurra è apparsa la più probabile. Marotta stima Rabiot e lo riterrebbe l’ideale ciliegina sulla torta da consegnare ad Inzaghi entro il 30 agosto. Uno scenario, però, mai così lontano dal concretizzarsi.

Da Liverpool sembrerebbero convinti di voler puntare sul francese, al momento il centrocampista più interessante e dotato tra quelli svincolati. Un profilo internazionale, che in bianconero ha mostrato tutto il suo valore diventando insostituibile per Allegri. Adesso l’opzione che porterebbe Rabiot in Premier League è destinata a farsi bollente.