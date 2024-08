Addio solo rimandato: Inter pronta a salutare un big

Una decisione pazzesca in casa Inter: il big si avvicina a dire addio, è solo questione di tempo per lasciare Milano

La nuova stagione dell’Inter, al netto del passo falso in casa del Genoa, si è subito raddrizzata. Il 2-0 al Lecce e adesso all’orizzonte il big match contro l’Atalanta. Per la ‘Beneamata’, però, il focus resta vivo soprattutto per quel che riguarda il calciomercato.

Una sessione estiva che ha portato le giuste novità al gruppo di Simone Inzaghi, tra entrate ed uscite. C’è tuttavia una questione che rischia di rappresentare un qualcosa di spinoso per l’Inter e la dirigenza nerazzurra. Nonostante il clima sereno consolidato dal successo sul Lecce, in casa Inter c’è un big che sembrerebbe tutt’altro che contento.

Il capitolo cessioni è un capitolo che riguarda il presente, ma anche il futuro in casa nerazzurra. Un qualcosa a lungo termine che andrà di pari passo con le strategie che la dirigenza di Viale della Liberazione porterà avanti sia per gennaio che per la prossima sessione estiva di calciomercato.

Frattesi scontento: stagione decisiva

A tal proposito, in questo caso, lo scontento di turno sarebbe Davide Frattesi. Difficilissimo pensare ad un divorzio immediato, mentre non è affatto da escludere che dopo soli due anni a Milano l’ex Sassuolo possa decidere di cambiare aria.

Il motivo è presto detto. Frattesi vuole giocare con continuità, sentirsi importante per il progetto Inter che pare proprio poter invece – ora come ora – fare comodamente a meno di lui. Simone Inzaghi, tra le altre cose, quest’anno può contare su un centrocampista di spessore internazionale come Piotr Zielinski e pare quindi assai probabile che il talento romano sia destinato a fare più panchina del previsto. In questi giorni si è parlato con forza di richiami dalla Capitale, sponda giallorossa.

Una possibilità però che al momento non esiste in maniera concreta per Frattesi: non adesso, almeno. Ma se la situazione da qui ai prossimi tempi non dovesse migliore, non è affatto da escludere che l’Inter possa ritrovarsi ‘costretta’ ad accontentare il calciatore e a lasciarlo partire. Un matrimonio che rischia, dunque, di durare pochissimo dopo che la dirigenza nerazzurra ha speso ben 33 milioni di euro, poco più di un anno fa, per strapparlo al Sassuolo.