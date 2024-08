Intermediari in sede per gli ultimi dettagli: cessione UFFICIALE

Previsto a breve anche l’arrivo del calciatore per la firma sul contratto che lo legherà all’Inter fino a giugno 2029

Gli intermediari sono appena arrivati nella sede dell’Inter per sistemare gli ultimi dettagli. Le ultime questioni burocratiche perché l’operazione si è chiusa nei giorni scorsi, con qualche intoppo che aveva impedito la firma risolto definitivamente nelle scorse ore.

Palacios sta per diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Gli intermediari sono nella sede dell’Inter in attesa che il 21enne difensore argentino faccia lo stesso per firmare il contratto che lo legherà al club nerazzurro fino a giugno 2029.

Independiente Rivadavia e Talleres si spartiranno i 6,5/7 milioni di euro più bonus. Dopo la firma, Palacios raggiungerà Inzaghi e i suoi nuovi compagni ad Appiano Gentile.

Per un difensore che viene, c’è un altro che va. Parliamo di Fontanarosa, passato ufficialmente alla Reggiana: “FC Internazionale Milano comunica la cessione di Alessandro Fontanarosa alla Reggiana. Il difensore classe 2003 si trasferisce a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025”, recita il comunicato della società di viale della Liberazione.