Dybala-Inter: colpo di scena a sorpresa

Un clamoroso scenario, Dybala all’Inter ed il colpo di scena ha spiazzato i tifosi nerazzurri: è successo poche ore fa

Un’estate bollente che ha visto tra i grandi protagonisti Paulo Dybala. Il 30enne di Laguna Larga, mai come quest’anno, si è ritrovato al centro di forti, fortissime voci di mercato che lo avrebbero visto salutare la Capitale sponda giallorossa dopo due anni memorabili al centro dell’attacco romanista.

L’Arabia Saudita, un triennale da 75 milioni di euro complessivi che sembrava aver tracciato una via unica, impossibile da non percorrere. Ed invece l’argentino ha scelto il cuore, ha scelto di dire no ad un accordo faraonico che lo avrebbe ricoperto d’oro per rimanere dov’è, continuare da protagonista in Serie A. Diventare, magari, un nuovo simbolo della storia giallorossa. La storia è stata scritto e, nonostante un contratto in scadenza il 30 giugno 2025, la sensazione è che il matrimonio sia destinato a durare ben oltre.

Paulo Dybala nel corso degli anni è stato accostato a diverse grandi del nostro calcio. In primis l’Inter, la dirigenza e gli uomini che nel tempo l’ha composta che ha sempre valutato la possibilità di puntare sulla ‘Joya’, ritenuto uno dei calciatori più talentuosi del panorama mondiale. A tal proposito Marotta ci ha effettivamente provato prima della firma del sudamericano con la Roma. Ma è spuntato un retroscena incredibile ancora precedente, quando Paulo si era già trasferito alla Juve.

Rivelazione shock: Dybala-Inter, tutta la verità

Chi all’Inter ha vinto tanto, dando evidentemente inizio nel post Calciopoli al ritorno al successo dei nerazzurri, è stato l’ex Commissario tecnico della nazionale azzurra Roberto Mancini. E proprio riguardo a Dybala l’ex tecnico dell’Inter ha voluto rivelare un retroscena semplicemente pazzesco che rischia di lasciare non poco amaro in bocca ai sostenitori della ‘Beneamata’.

Ai microfoni de ‘Il Giornale‘, Mancini ora Commissario tecnico dell’Arabia Saudita, si è sbottonato sul recente rifiuto della ‘Joya’ all’Al Qadsiah tornando poi ad un ricordo decisamente amaro per gli interisti. Quando Paulo Dybala fu vicino, vicinissimo alla firma con il club nerazzurro. “Dybala è ancora giovane e ha voglia di continuare a giocare in un campionato di alto livello. Gioca nella Roma, un grande club di Serie A, non penso che la sua scelta sia stata sbagliata. Poi, giocando nella Nazionale argentina, ha tutto l’interesse a rimanere in un campionato che gli dia la possibilità di mettersi in luce”.

Ciò che però ha colpito i tifosi dell’Inter è la rivelazione, targata 2016, che Mancini ha fatto riguardo allo sfumato approdo del fantasista argentino in maglia nerazzurra: “Per me è un grande giocatore, nel 2016 quando io allenavo l’Inter avevamo quasi chiuso la trattativa per averlo in squadra“. Un rimpianto, certamente, visto che Dybala avrebbe potuto formare un tandem tutto argentino con Icardi. Un sogno lontano solo sfiorato da Mancini e dalla dirigenza di Viale della Liberazione.