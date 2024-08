L’Inter lo ha ‘mandato’ in Premier: affare in extremis da 20 milioni

L’Inter ha deciso di non affondare il colpo e dare il ‘via libera’ al trasferimento in Premier. Affare che si chiude sul gong per 20 milioni

Ultime ore che si preannunciano impegnative in casa Inter. Da una parte i nerazzurri stanno preparando un match sicuramente molto insidioso contro l’Atalanta (in campo domani 30 agosto alle 20:45), dall’altra si prosegue a stare molto attenti sul calciomercato per sfoltire la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, ma anche magari cogliere qualche occasione che potrebbe arrivare dalle altre squadre.

Per il momento l’Inter non ha intenzione di fare movimenti. L’arrivo di Palacios ha permesso di completare la difesa e non sono previste ulteriori entrate al netto di possibili occasioni low cost e last minute. Intanto uno dei possibili obiettivi del club nerazzurro anche per il futuro non vestirà la maglia dei campioni d’Italia. Dalla Premier proveranno a chiudere sul gong un colpo da 20 milioni di euro. I ragionamenti sono in corso e presto potrebbe esserci la fumata bianca.

Calciomercato: niente Inter, va in Premier

L’Inter in questa sessione di calciomercato ha valutato diversi nomi per rinforzare la difesa. Alla fine la scelta è caduta su Palacios, argentino classe 2003 e alla prima esperienza in Europa. Ma nelle scorse settimane al club nerazzurro era stato accostato anche uno dei centrali più talentuosi presenti sul panorama del Vecchio Continente. Si tratta di Nathan Zeze, difensore del Nantes. I nerazzurri avrebbero fatto anche un tentativo con il club francese, ma le condizioni non erano quelle ideali e per questo motivo si è deciso di virare su Palacios.

Un acquisto che magari poteva essere rimandato alla prossima stagione, ma ora il giocatore sembra essere pronto a cambiare squadra. Una big di Premier è pronta a sfruttare i problemi economici della squadra transalpina e la necessità di vendere per strappare il calciatore alla concorrenza e assicurarsi un difensore di assoluto livello.

Stando a quanto riferito da Ouest-France, il Liverpool starebbe valutando il profilo di Zeze per rinforzare la difesa in questi ultimi giorni di calciomercato. Il Nantes preferirebbe non far partire il centrale, ma i problemi economici potrebbero decidere il club francese a lasciarlo partire per una cifra intorno ai 20 milioni.

Se i Reds dovessero presentare una proposta simile, allora la fumata bianca sarebbe possibile. Altrimenti il giocatore è destinato a restare un altro anno in Ligue 1 in attesa magari della prossima stagione. E in quel caso i nerazzurri potrebbero fare un altro tentativo.