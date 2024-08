Dove vedere Inter-Atalanta: la terza giornata in tv e streaming

Archiviata l’importante vittoria contro il Lecce, l’Inter scenderà in campo contro l’Atalanta in questa terza giornata. Dove vedere la sfida

Primo test impegnativo in campionato per l’Inter di Simone Inzaghi. Il pareggio di Genova e la vittoria contro il Lecce sono stati un antipasto in vista dello scontro diretto della terza giornata. A San Siro arriva l’Atalanta di Gasperini vogliosa di riscattare la sconfitta contro il Torino di Vanoli.

Una partita che rappresenta un test sicuramente molto importante per gli uomini di Inzaghi. La Dea, nonostante alcune partenze, resta una squadra molto ostica da affrontare e ci vorrà la migliore Inter per portare a casa i tre punti. Una vittoria consentirebbe ai nerazzurri di allungare su una diretta rivale per lo Scudetto e lanciare un chiaro messaggio alle dirette concorrenti. In caso contrario potrebbe esserci un primo campanellino di allarme anche se la stagione è ancora molto lunga.

Quattro punti per l’Inter e tre per l’Atalanta in questo inizio di campionato. La squadra di Gasperini è alla terza trasferta consecutiva in questo inizio di stagione (la quarta se si considera la Supercoppa) e arriva da una sconfitta che brucia contro il Torino. Il vantaggio di Retegui non è servito alla Dea per restare a punteggio pieno. Qualche rammarico c’è, ma l’occasione di puntare al riscatto è immediata anche se non si tratta di una sfida semplice.

Serie A: Inter-Atalanta, dove vedere il match

Di fronte c’è una squadra come l’Inter che contro il Lecce ha dimostrato di essersi ritrovata soprattutto in fase difensiva. Sappiamo che gli uomini di Inzaghi sono considerati come i grandi favoriti per lo Scudetto e la partita di venerdì rappresenta forse il primo vero esame per i nerazzurri.

Vincere significherebbe allungare su una diretta concorrente e lanciare un chiaro messaggio alle rivali. Un passo falso potrebbe in parte complicare un po’ il cammino considerando anche che la Juventus sta spingendo sul piede dell’acceleratore e trovarsi a cinque punti dai bianconeri dopo tre giornate rappresenterebbe un piccolo gap non assolutamente semplice da colmare.

La partita tra Inter e Atalanta è in programma alle 20:45 di venerdì 30 agosto allo stadio San Siro di Milano e sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma Dazn. Per tutti gli abbonati, il match potrà essere seguito anche in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet e anche con l’applicazione Sky Go su tutti i dispositivi abilitati.