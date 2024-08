“Scottato dalle ultime esperienze”: Inter, la ‘denuncia’ dell’agente

L’agente di un calciatore nerazzurro spiega il perché della decisione di non aver accettato una nuova destinazione per il momento

Sono diverse ancora le uscite da completare in casa Inter. Il lavoro fatto da Marotta in queste ultime settimane è stato sicuramente importante, ma la rosa ha diversi esuberi e per questo motivo nelle prossime ore si proverà a trovare la giusta soluzione per tutti per poi da sabato partire con una squadra snella e pronta per affrontare una stagione importante e lunga.

Ma per un giocatore non sarà semplice trovare una soluzione. Il suo agente parla di un suo assistito scottato dalle precedenti esperienze e per questo motivo partirà solo se ci saranno determinate condizioni. Non sarà assolutamente semplice considerando che manca davvero poco alla chiusura della sessione estiva. Ma le parti sono da tempo al lavoro e nelle prossime ore si proverà a trovare il giusto compromesso per consentire al giocatore di scendere in campo con maggiore continuità.

Calciomercato: il giocatore parte ad una sola condizione

Ultime ore di calciomercato e diversi giocatori in partenza in casa Inter. Entro domani i nerazzurri sperano di poter completare la partenza degli esuberi per consentire al tecnico di lavorare con una rosa completa. Ma per uno dei tesserati in uscita la soluzione non è assolutamente semplice.

Stando a quanto riferito dal suo agente sul canale YouTube di Gian Luca Rossi, Ionut Radu partirà in questa sessione di calciomercato solamente in caso di partenza a titolo definitivo. “Palermo e Sassuolo? Lo volevano in prestito – spiega Damiani – ma lui ora vorrebbe una maggiore sicurezza. Le ultime esperienze lo hanno segnato e per questo motivo puntiamo ad un progetto almeno biennale“. Per questo motivo le piste di una permanenza in Italia sono immediatamente svanite ed ora si sta provando a trovare una soluzione differente per rilanciare il giocatore.

Sul portiere in queste ore potrebbero esserci sondaggi da club esteri (pista Salisburgo, che ha preso Petrovic dal Chelsea, è sfumata) anche se non sarà per nulla semplice riuscire a trovare una fumata bianca considerando la volontà del giocatore di ambire a un contratto biennale. Sono in corso le valutazioni del caso e non è da escludere che alla fine possa uscire un’altra opzione. Di certo le prossime ore saranno fondamentali. Per il portiere potrebbero farsi largo l’ipotesi Turchia, dove il mercato chiuderà il 13 settembre.