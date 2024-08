Dall’Arabia Saudita vogliono il titolarissimo dell’Inter: il piano di Marotta

In casa Inter si fa strada un addio pazzesco: il titolarissimo di Inzaghi può finire in Arabia Saudita, già pronta l’offerta

In campo la squadra di Simone Inzaghi ha messo subito le cose in chiaro: anche quest’anno l’Inter sarà la squadra da battere. Ancora una volta, dopo il meritato tricolore e la seconda stella conquistati, la società nerazzurra punta ad arrivare fino in fondo anche in Champions League.

Per farlo sarà cruciale il lavoro fatto in sede di calciomercato, con gli arrivi di Zielinski, Taremi e Martinez che hanno reso la rosa più forte e completa. Ma il mercato, d’altro canto, può ancora riservare delle insidie. C’è una possibilità che si sta facendo largo in casa Inter e riguarda un possibile affari in uscita, anche a mercato italiano ormai chiuso.

Le tentazioni dall’Arabia Saudita sono state molteplici nel corso dei mesi per diversi big di Serie A, molti dei quali hanno deciso di cedere alla tentazione di ricchissime offerte e salutare il calcio italiano per un’avventura esotica lontano dall’Europa. E così la storia sembrerebbe potersi ripetere: stavolta, in primo piano, c’è un pilastro di Simone Inzaghi. L’Inter valuterà l’addio anche se le idee di Marotta per la partenza del big sono ormai chiare, la strategia è ben definita.

Inter, addio al titolarissimo: lo voglio in Arabia

Uno dei crucci che la dirigenza di Viale della Liberazione dovrà affrontare nei prossimi mesi riguarderà certamente la difesa. Serve un centrale vistà l’età avanzata di Acerbi e de Vrij, peraltro entrambi in scadenza a giugno 2025.

L’Al-Nassr starebbe pensando alla firma di un difensore centrale di livello internazionale e già nell’immediato il nome preferito sarebbe quello di Stefan de Vrij. L’olandese sarebbe il grande obiettivo degli arabi che a mercato italiano chiuso potrebbero provare a tentare il difensore olandese e l’Inter con un’importante offerta. Un’ipotesi che però Marotta non intende minimamente prendere in considerazione, visto che l’idea del presidente nerazzurro è quella di continuare a puntare sull’ex Lazio fino alla scadenza.

Difficile il rinnovo nell’estate 2025 quando, a zero, le strade si separeranno. Ma al momento non ci sono margini affinché l’Inter apra alla cessione nei primi giorni di settembre. Marotta, d’altro canto, sta già programmando i prossimi colpi in difesa per il 2025, proprio in relazione al fatto che de Vrij e Acerbi cambieranno aria. E così l’Al-Nassr dovrà aspettare il prossimo 1 luglio per poter mettere eventualmente le mani – da svincolato – sul centrale.