L’ex bandiera del Milan all’Inter: tutto pronto per il grande colpo

Beppe Marotta è pronto a firmare l’ennesimo capolavoro: occhio al grande colpo, l’ex rossonero può vestire la maglia dell’Inter

Una sessione estiva di calciomercato scoppiettante che ha riservato non poche novità alla rosa di Simone Inzaghi. L’Inter si ritrova rinforzata, con una rosa in grado di competere tanto in Serie A quanto in Champions League. La seconda stella è ormai un lontano ricordo anche se, al momento, c’è un’altra stella che starebbe facendo capolino nei pensieri di Marotta.

Il calciomercato continua a monopolizzare l’attenzione dei tifosi che, nel frattempo, seguono la squadra domenica dopo domenica. C’è una questione in casa nerazzurra che riguarda la difesa e che Marotta proverà a ‘sistemare’ con una programmazione attenta nei prossimi mesi. Francesco Acerbi e Stefan de Vrij in uscita, a luglio 2025, quando il contratto con l’Inter sarà ufficialmente scaduto. Un doppio addio che spinge il presidente dell’Inter a cercare soluzioni alternative, almeno un titolare, indipendente dall’affare Palacios chiuso nelle scorse ore.

Ma c’è un’altra situazione, non troppo lontano, che potrebbe lasciare di stucco i tifosi nerazzurri e, soprattutto, quelli del Milan. Perché uno dei big del ‘Diavolo’, che negli scorsi anni ha rappresentato tanto per la tifoseria rossonera, potrebbe firmare un tradimento a dir poco clamoroso.

Inter, che affare: l’ex stella del Milan per Inzaghi

Il 2025 sarà un anno di cambiamenti per l’Inter, con la dirigenza di Viale della Liberazione che indipendentemente da come si chiuderà l’attuale stagione ha già in mente una grossa novità. Si parla di porta, dove Yann Sommer che l’anno prossimo compirà 36 anni potrebbe essere rimpiazzato da un grande nome.

Si parla di Gianluigi Donnarumma, il cui percorso al PSG potrebbe essere più vicino del previsto alla sua naturale conclusione. Nonostante un ricchissimo contratto (circa 12 milioni l’anno) firmato fino all’estate 2026, l’ex milanista non ha mai nascosto la sua nostalgia dell’Italia e anche per questo un’eventuale proposta dalla dirigenza nerazzurra potrebbe portarlo a riflettere sul clamoroso tradimento. Donnarumma a Milano, ancora una volta, ma sulla sponda nerazzurra del Naviglio.

Via Sommer, dentro l’estremo difensore campano che prima del suo rumorosissimo addio al ‘Diavolo’ nell’estate 2021 veniva considerato una potenziale bandiera del club rossonero. Un investimento corposo tra i pali che la dirigenza di Viale della Liberazione potrebbe portare avanti, con Donnarumma che, ad un anno dalla scadenza, potrebbe diventare una ghiotta occasione anche dal punto di vista economico.

Donnarumma-Inter, però, è a tutti gli effetti fantamercato visti gli eventuali costi – elevatissimi – dell’operazione tra cartellino e ingaggio. Inoltre, con Oaktree, l’Inter sarà costretta a stringere ulteriormente la cinghia, senza contare che per il dopo Sommer è già stato acquistato Josep Martinez.