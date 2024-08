Probabili formazioni Inter-Atalanta: Lautaro scalpita e doppia mossa a sorpresa

Inter-Atalanta andrà in scena stasera allo stadio ‘Meazza’. Il match sarà valido per la terza giornata di Serie A

Lautaro scalpita, contro l’Atalanta vuole partire dal 1′ dopo aver smaltito l’elongazione agli adduttori che lo ha costretto a saltare la gara di sabato scorso col Lecce.

A meno di sorprese l’argentino verrà ‘accontentato’ da Inzaghi, giocando dall’inizio il match contro l’undici dell’ex Gasperini in programma stasera al ‘Meazza’ e valevole per la terza giornata di Serie A. A farne le spese sarà molto probabilmente Taremi, autore di un’ottima prova coi salentini, considerata l’intoccabilità di Marcus Thuram.

Lautaro potrebbe essere l’unica novità di formazione rispetto alla sfida contro la squadra di Gotti, anche se nelle ultime ore hanno preso consistenza le candidature di Carlos Augusto, ieri in allenamento provato coi titolari sull’out mancino, e Piotr Zielinski. Il brasiliano scalzerebbe Dimarco, mentre il polacco Mkhitaryan.

Visto che quello con l’Atalanta è considerato a tutti gli effetti un big match, uno scontro diretto, alla fine Inzaghi potrebbe decidere di andare sul sicuro schierando l’undici tipo, quello di cui si fida di più. Quindi mandare in campo sia Dimarco che Mkhitaryan. E ancora in panchina Davide Frattesi. In tribuna, invece, è atteso Tomas Palacios.

Serie A, le probabili formazioni Inter-Atalanta: Gasperini lancia Bellanova dal 1′

Sponda Atalanta, Gasperini ha convocato Lookman (dovrebbe partire dalla panchina) e i recenti acquisti Rui Patricio, Bellanova e Cuadrado. Out, invece, l’ultimo arrivato Kossounou. Al ‘Meazza’, però, non ci saranno Zaniolo, Hien e i lungodegenti Scalvini, Scamacca, Sulemana e Kolasinac. Bakker è andato andato al Lille.

Gasperini si affiderà al 3-4-2-1 con De Ketelaere e Brescianini a supporto dell’unica punta Retegui. De Roon e Ruggeri dovrebbero scalare in difesa, con Dijmsiti al centro. Probabile il debutto da titolare di Bellanova, mentre Samardzic partirà dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-ATALANTA

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All.: Inzaghi

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Djimsiti, Ruggeri; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zappacosta; Brescianini, De Ketelaere; Retegui. All.: Gasperini

ARBITRO: Marchetti di Ostia