La clausola cambia tutto: scossone di mercato in casa Inter

Svolta inaspettata per il mercato dell’Inter, la clausola rescissoria cambia le carte in tavola: scossone per i nerazzurri

Vincere aiuta a vincere ed è su questa strada che l’Inter campione d’Italia in carica vuole rimanere. I nerazzurri, però, sono sempre attenti e con uno sguardo interessato rivolto al calciomercato. L’estate ha portato diverse novità ma il futuro potrebbe riservare altrettanti colpi di scena.

Da questo punto di vista sono diverse le questioni che Beppe Marotta, al di là della programmazione dei prossimi colpi in entrata, è chiamato a ‘risolvere’ il prima possibile. In casa Inter ce n’è una in particolare, abbastanza intricata e che si è prolungata per settimane. Da un po’ di tempo a questa parte, però, sembra essere virtualmente già stata trovata la quadra: si parla di una delle pedine più importanti per Simone Inzaghi, Denzel Dumfries.

Il classe 1996 sembra, apparentemente, finito nel dimenticatoio dopo le primissime uscite in campionato. Settimane bollenti per quel che riguarda la decisione definitiva sul destino di Denzel Dumfries. Il laterale olandese nelle prime due giornate di campionato, contro Genoa e Lecce, non ha assunto un ruolo da protagonista: appena 42′ in campo, con Inzaghi che – viste le eccellenti prestazioni – gli ha preferito Darmian.

Inter-Dumfries, svolta improvvisa: pronta la clausola

Sullo sfondo sempre il mercato, le trattative per il rinnovo dell’ex PSV ben oltre il 30 giugno 2025. La dirigenza di Viale della Liberazione non ha la minima intenzione di rischiare che il terzino, a fine campionato, possa salutare a zero.

Ecco perché alla fine è stato trovato un accordo di massima per continuare insieme, pur non avendo messo nero su bianco ancora nulla. L’ufficialità, infatti, è stata solo posticipata. L’idea è di chiudere l’accordo a mercato chiuso, si parla di un’intesta da 4 milioni di euro netti a stagione, con il club campione d’Italia che manterrà i benefici del Decreto Crescita.

In questi giorni, però, è emerso un dettaglio non di poco conto, un vero e proprio nodo che andrà sciolto prima di arrivare alla tanto attesa fumata bianca. Gli agenti di Dumfries starebbero spingendo per inserire nel nuovo contratto una clausola rescissoria, la cui cifra ancora non trapelata sarebbe comunque non eccessivamente elevata.

Una chiave importante per il futuro di Dumfries, che non ha mai nascosto il desiderio di provare una nuova esperienza lontano dall’Italia, intrigato soprattutto dall’ipotesi Premier League che per mesi – Manchester United su tutti – sembrava potesse concretizzarsi in via ufficiale.