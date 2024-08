“Non può giocare”: Zazzaroni allo scoperto, bomba sull’Inter

Ivan Zazzaroni, direttore del ‘Corriere dello Sport,’ esce allo scoperto e lancia una chiara bomba sull’Inter: “Non può giocare”

La vittoria contro l’Atalanta lancia un chiaro segnale al campionato: il pareggio contro il Genoa è stato solamente un passo falso e questa Inter è ancora la grande favorita per lo Scudetto. La squadra di Inzaghi è ritornata a fare il calcio che piace al suo tecnico e soprattutto a dare una risposta alla Juventus, che nelle prime due giornate si è candidata come principale rivale nella lotta al titolo dei nerazzurri.

Sulla prestazione dell’Inter si è soffermato anche Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport. Il direttore del quotidiano sportivo romano, nel suo articolo di fondo, ha sganciato una bomba sul club nerazzurro ribadendo che non può assolutamente giocare. Parole che sono destinate a creare non poche polemiche considerando anche la forte rivalità tra le diverse tifoserie.

Zazzaroni e il suo commento sull’Inter: cosa ha detto

Il pareggio in casa del Genoa aveva rappresentato un primo campanello di allarme per la squadra di Inzaghi. Poi due partite in casa con zero gol presi e sei fatti. Un cammino assolutamente da Scudetto che conferma come i nerazzurri restano la grande favorita almeno in questo momento. Una convinzione questa anche di Ivan Zazzaroni che sul Corriere dello Sport conferma come “questa Inter non può giocare nel nostro campionato: è fuori concorso. Secondo me senza il disturbo della nuova Champions League potrebbe arrivare a 108 punti. È ormai una anomalia del calcio italiano“.

Parole che ribadiscono come per lui i nerazzurri sono i grandi favoriti per la vittoria finale. Un pensiero abbastanza condiviso in Italia anche se la Juventus in questo inizio di stagione ha dimostrato di poter mettere in grossa difficoltà il club allenato da Simone Inzaghi. Poi il campionato è lungo e la continuità farà la differenza.

Di certo l’Inter ha iniziato bene la stagione. Sicuramente con maggiore attenzione si poteva fare 9 su 9 in queste tre partite, ma la partita di Genova è servita a Inzaghi a mettere in ordine alcune cose soprattutto in fase difensiva. Ora la sosta per migliorare ancora qualcosa e poi si inizia a fare sul serio con campionato (il Derby è in arrivo) e la nuova Champions. Forse il primo vero test per capire se i nerazzurri sono in grado di gestire due competizione e individuare se ci saranno delle rivali nella corsa allo Scudetto.