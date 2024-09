Annuncio ufficiale sul nuovo stadio dell’Inter: “Proposta solida”

In casa Inter si riapre la questione stadio. Nelle ultime ore è arrivato un annuncio importante che parla di proposta solida. I dettagli

Chiuso il calciomercato, l’Inter è pronta a concentrarsi principalmente sul campionato. Ma c’è un altro tema che ormai è pronto a prendere il sopravvento ed è quello dello stadio. La questione San Siro ormai da tempo è al centro di un dibattito interno tra i due club e il Comune e in queste ultime ore c’è una novità molto importante.

Infatti, si è pronti ad entrare nel vivo del dibattito per cercare di trovare una soluzione importante. Intanto si inizia a parlare di una proposta solida. Un passo sicuramente molto importante e che in futuro potrebbe aprire anche alla costruzione di un nuovo stadio per Milan e Inter. Di certo si tratta di un tema che terrà banco ancora per diverso tempo conoscendo anche la volontà di entrambe le squadre.

Nuovo stadio Inter: l’annuncio di Sala

Il passaggio da Zhang a Oaktree ha un po’ rallentato la situazione, ma ben presto si entrerà nel vivo. Il sindaco Sala ha annunciato che nelle prossime settimane ci sarà un incontro con i club per valutare le mosse da fare. L’intenzione è quella di capire cosa i club vogliono fare e di conseguenza si deciderà di conseguenza. Ma da parte del Comune c’è voglia di andare incontro alle due squadre sul tema.

“La nostra proposta è valida e solida – continua il sindaco di Milano – noi sappiamo che si deve fare una gara e ad oggi andrebbe strutturata per dare un ruolo fondamentale al calcio. Con le possibilità di vendita o di concessione per circa 90 anni“. Ora la palla passa alle due società che dovranno decidere come muoversi. Sicuramente l’incontro programmato nei prossimi giorni rappresenta un passaggio fondamentale per avere un quadro molto più chiaro su questa vicenda.

Lo stadio ad oggi rappresenta uno dei temi destinati a tenere banco per diverso tempo in casa Inter e Milan. L’addio di Zhang e l’arrivo di Oaktree ha un po’ frenato il dialogo con le amministrazioni locali. Ora nei prossimi giorni si entrerà nel vivo con l’obiettivo di trovare una soluzione. Il Comune resta aperto a qualsiasi mossa e si sta attendendo di conoscere le volontà dei singoli club. E l’incontro in programma entro la metà di settembre rappresenta un passaggio cruciale per fare un passo avanti su questa vicenda.