Ausilio trova la seconda punta in Spagna: un nuovo Chiesa per Inzaghi

Chiesa avrebbe potuto fare comodo a Inzaghi che da due stagioni chiede ai suoi dirigenti una seconda punta di qualità. L’anno scorso, in extremis, è arrivato (o meglio, è tornato) Alexis Sanchez, che il suo lo ha fatto. Quest’anno, il tecnico piacentino si sarebbe aspettato l’arrivo di Albert Gudmundsson dal Genoa, che però è finito alla Fiorentina. Si era dunque parlato di Chiesa, come possibilità a zero per la prossima stagione.

E con Chiesa ormai in Premier, è probabile che il ds Piero Ausilio si stia già guardando intorno per cercare un’altra seconda punta, un calciatore tecnico, in grado di creare superiorità con una giocata o con la velocità. Ciò che manca di più all’Inter lì davanti, insomma.

L’alternativa a Chiesa: Ausilio punta Pino

La dirigenza dell’Inter sa che i prossimi acquisti dovranno rispettare i nuovi paletti imposti da Oaktree. Mai più trentenni. Nessun ingaggio particolarmente pesante… Fra questi vincoli, bisogna comunque puntare al meglio sulla piazza. Ed è così che Ausilio potrebbe aver già messo gli occhi sullo spagnolo Yeremi Pino. Il ventunenne piace molto per capacità di creare gioco sulla trequarti, per la sicurezza palla al piede e per la sfrontatezza in zona tiro.

Il classe 2002 del Villareal non è proprio una seconda punta ma assomiglia molto a Chiesa: come l’ex bianconero è un’ala, un giocatore veloce, bravo nell’uno contro uno e nel tiro da fuori. Viene da un brutto infortunio, ma dovrebbe aver recuperato al 100%. E a differenza di Chiesa, non sembra che le sue prestazioni siano oggi troppo distanti da quelle che hanno preceduto lo stop.

Il ragazzo si era fatto male nel novembre 2023, rompendosi il legamento del crociato del ginocchio. Ed è tornato in campo solo nel giugno 2024. Ora è di nuovo a disposizione di Marcelino, che lo usa come un jolly: lo piazza largo a destra, sulla fascia opposta, sulla trequarti, oppure nel 4-4-2 accanto a Perez, in attacco. In questa nuova stagione lo ha già schierato più volte titolare dal primo minuto sulla corsia destra.

Le capacità del giovane Pino

Il ragazzo ha tecnica e possiede un bel dribbling, tanto elegante quanto efficace. Sa trovare l’assist vincente e il goal da fuori, e ha anche ottimi tempi di inserimento in area. Non eccelle dal punto di vista dell’impegno nel pressing e nei contrasti.

L’affare per l’Inter appare già da oggi complicato. Potrebbe magari decollare sotto forma di prestito oneroso più obbligo di riscatto, purché il valore totale sia sotto i 40 milioni. Spendere di più, per Oaktree, sarebbe fuori discussione.

Intanto Ausilio continuerà a seguirlo, sperando che trovi continuità ma che non esploda definitivamente. Altrimenti il Villareal potrebbe sparare ancora più alto e rendere vano ogni progetto di avvicinamento.