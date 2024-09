Inter di sasso, che beffa: colpo a zero soffiato dalla Juve

La Juventus si prepara ad un clamoroso sorpasso su Marotta: niente Inter, super colpo a zero firmato da Cristiano Giuntoli

Il calciomercato ha chiuso i battenti in via ufficiale, con la sessione estiva ormai alle spalle e numerosi cambiamenti che hanno riguardato le big di Serie A. Tra i club maggiormente attivi vi sono, chiaramente, Inter e Juventus. Un dualismo in campo che spesso e volentieri si è spostato in sede di mercato.

Marotta ha agito in maniera oculata, alla ricerca delle pedine giuste senza stravolgere lo scacchiere in mano a Simone Inzaghi. Da Josep Martinez tra i pali, passando per l’ultimo arrivato Palacios in difesa, fino ai pezzi forti che a zero – paradossalmente – sono stati i primi ad essere annunciati dalla società di Oaktree. Piotr Zielinski a centrocampo, un nome che per anni è stato accostato anche ai bianconeri ma che alla fine ha lasciato Napoli per Milano. In attacco, poi, l’approdo di Mehdi Taremi non può che rendere ancora più irresistibile un attacco da sogno che già in queste prime giornate di campionato ha dimostrato di essere quello da battere in Serie A.

Ad ogni modo anche la Juve ha fatto tanto, investito in termini di milioni certamente di più e dato spazio ad un nuovo allenatore emergente come Thiago Motta. Il lavoro di Giuntoli non sembra però essersi fermato a quanto registrato tra entrate ed uscite fino allo scorso 30 agosto. Il dt bianconero ha in mente un colpo a zero che lascerebbe a mani vuote proprio l’Inter: si guarda alla prossima sessione estiva.

Marotta, che beffa: lo prende la Juve ‘gratis’

Conclusa la parentesi estiva, il duello di mercato a distanza tra Inter e Juventus sembrerebbe potersi protrarre ancora per i prossimi mesi. Ed in vista della prossima estate Cristiano Giuntoli ha in mente un grande colpo che lascerebbe di stucco i tifosi dell’Inter.

Non è un mistero che a Marotta – così come nei mesi scorsi a Moncada e Furlani – piaccia tantissimo il bomber del Lille Jonathan David. Il nazionale canadese è in scadenza il 30 giugno 2025 e secondo ‘Il Corriere dello Sport’ potrebbe diventare una delle novità più suggestive in casa Juventus per la prossima stagione. Una media gol impressionante, con 3 reti e 2 assist in 7 presenze in questo primo scorcio di stagione. Valutato intorno ai 50 milioni, si muoverà verosimilmente a zero una volta scaduto il contratto coi francesi.

La Juve lo affronterà tra non molto, il prossimo 5 novembre in Champions League. Un appuntamento che servirà a vedere da vicino e studiare la punta che Thiago Motta per caratteristiche ritiene molto simile a Zirkzee. Ci sarà, dunque, da attendere. Ma la prevista accelerata dei bianconeri potrebbe portare ad un colpo di scena non indifferente per David alla Juventus, con l’Inter spettatrice interessata per la prossima estate.