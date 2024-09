90 milioni più bonus, nuova squadra per Lautaro Martinez: Inter al tappeto

Una proposta davvero incredibile, è Lautaro Martinez il sogno del top club: adesso i tifosi dell’Inter temono il peggio

Il presente parla di una squadra forte, ancor più competitiva dopo le magie messe a segno da Beppe Marotta nell’ultima sessione di calciomercato. L’Inter quest’anno può ambire ad un meraviglioso bis in campionato, con lo Scudetto che rimane certamente tra le priorità di Simone Inzaghi ma non è l’unico sogno nel cassetto del tecnico piacentino.

I nerazzurri, a più di 14 anni dall’ultimo successo, vogliono la Champions League. Tra pochi giorni la delicata sfida al Manchester City di Pep Guardiola per testare la forza di un gruppo che – sulla carta – non ha nulla da invidiare a nessuno. Ad ogni modo prima del big match coi ‘Citizens’, l’Inter dovrà vedersela col Monza di Alessandro Nesta. Probabile che Inzaghi opterà per un massiccio turnover proprio per preservare i migliori in vista dell’impegno europeo: nonostante ciò tra i titolari non mancherà Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro, ancora a secco fino a questo momento, ha tutta l’intenzione di prendersi la scena contro i brianzoli.

Una scena che in verità, in sede di calciomercato, il ‘Toro’ non ha mai lasciato in secondo piano. Il recente rinnovo fino al 30 giugno 2029 non lascia serena la dirigenza di Viale della Liberazione che già negli anni scorsi ha dovuto fronteggiare non poche minacce dalle grandi del calcio europeo. L’argentino, a tal proposito, sembrerebbe rientrare nuovamente nella lista dei desideri di uno dei club più ricchi e ambiziosi al mondo: c’è già la strategia per strapparlo ai campioni d’Italia.

Sorpresa Lautaro: offerta choc del top club

Lautaro Martinez via dall’Inter. Sembra fantascienza ma le possibilità, per il prossimo futuro, ci sono eccome. Il classe ’97, pedina indispensabile nell’attacco nerazzurro, è tornato in cima alla lista di una società pronta a pianificare una proposta davvero indecente alla dirigenza interista.

90 miilioni di euro, più bonus, in vista del prossimo calciomercato estivo. A farsi avanti nel luglio 2025 sarà con ogni probabilità il PSG di Al-Khelaifi che dopo aver perso Mbappè non è riuscito a portare sotto la Tour Eiffel uno dei tanti fortissimi attaccanti cerchiati in rosso dalla dirigenza transalpina. Quell’attaccante, tra qualche mese, potrebbe essere a sorpresa proprio il ‘Toro’ per il quale l’offerta anticipata potrebbe effettivamente mettere in grossa difficoltà Marotta.

Il presidente dell’Inter sa bene quale sia l’importanza di Lautaro nel gioco nerazzurro ma davanti a cifre così esagerate, sarebbe incosciente non valutare ed eventualmente prendere in considerazione la cessione. I tifosi, dunque, rimangono in ansia in attesa di novità per la stagione 2025/26. Ma il PSG è disposto ad un grosso sacrificio pur di vedere Lautaro Martinez al centro dell’attacco a partire dall’anno prossimo.