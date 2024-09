Sorpresa Inzaghi, scelta inaspettata per Monza: fuori un big

Simone Inzaghi spiazza tutti, la decisione per il match contro il Monza di Nesta è clamorosa: rimarrà in panchina

Vincere aiuta a vincere ed è proprio per questa ragione che Simone Inzaghi desidera che i suoi rimangano sulla strada del successo, dopo il buon inizio di stagione. Archiviato lo straordinario poker riservato all’Atalanta dell’ex Gasperini, l’Inter guarda avanti.

Concentrazione massima per la nuova sfida che attende i campioni d’Italia, dopo la sosta forzata nel momento migliore della squadra di Simone Inzaghi. L’attenzione per l’allenatore, ora come ora, è tutta inevitabilmente focalizzata sul ritorno in campo dei suoi ragazzi dopo la pausa per le nazionali. A tal proposito il tecnico di Piacenza ha messo nel mirino l’insidiosa sfida contro il Monza nella quale di certo non mancheranno le sorprese di formazione.

Proprio in vista degli impegni contro Manchester City prima e Milan, nel Derby della Madonnina, poi, l’allenatore starebbe per prendere una decisione che ai tifosi non piacerà per niente. Uno dei big nerazzurri rischia seriamente di rimanere a guardare la gara dello U-Power Stadium: una decisione che il tecnico sembra propenso a prendere nelle prossime ore e che potrebbe finire per stravolgere l’undici anti Monza domenica sera.

Monza-Inter, Inzaghi stupisce: il big è a rischio

Un fastidio muscolare ai rotatori dell’anca sinistra che lo hanno costretto ad allenarsi a parte con la nazionale turca. Sembra però un allarme già rientrato quello per Calhanoglu che – nonostante ciò – potrebbe non giocare nel match contro il Monza. Almeno non dal 1′.

Proprio per evitare ricadute e perdere l’ex milanista in una gara già cruciale con il Manchester City, Simone Inzaghi è orientato a fare del leggero turnover proprio a partire dal ruolo in mediana ricoperto sempre brillantemente dal turco. Nonostante Calhanoglu sia in ripresa e l’allarme sia effettivamente rientrato, la sensazione è che il mister sia intenzionato a lasciarlo in panchina contro il Monza per dargli tempo di recuperare al 100% tanto in vista del City quanto del derby contro il Milan. Il 30enne di Mannheim, sotto contratto fino al 2027 con i campioni d’Italia in carica, l’anno scorso è stato più volte decisivo con numeri davvero sorprendenti.

15 gol e 3 assist in 40 apparizioni tra campionato e coppe per Hakan che quest’anno nei primi tre match giocati ha già segnato un gol su calcio di rigore contro il Lecce, nella seconda giornata di Serie A. Un giocatore troppo importante per l’Inter che almeno contro il Monza dovrà provare a fare a meno del turco: una scelta conservativa inevitabile per scongiurare altri acciacchi fisici.