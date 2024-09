Il bomber ha scelto, niente Inter: nerazzurri gelati

Una decisione ad un passo dall’ufficialità: il bomber la decisione l’ha già presa, non ci sarà l’Inter nel suo futuro

Chiusa la parentesi estiva, adesso nei pensieri di Beppe Marotta vi è l’idea di rinforzare l’Inter – con le giuste occasioni che riserverà il mercato – già nel mese di gennaio. Si valutano diversi profili ma intanto si sta facendo strada una pesante beffa per quanto riguarda l’attacco: il bomber ha scelto la sua prossima squadra.

Un inizio di stagione convincente quello del gruppo allenato da Simone Inzaghi, che si prepara a vivere un trittico importante tra Serie A e Champions League. La sfida al Monza dell’ex milanista Nesta, di scena allo U-Power Stadium dopo la sosta per gli impegni delle nazionali. Ma anche e soprattutto il big match di Champions League contro il City di Guardiola prima di dedicarsi anima e corpo al Derby della Madonnina. Se da un lato la stracittadina potrebbe segnare già il futuro di Fonseca sulla panchina del Milan, dall’altro risulta essere una gara fondamentale anche per le ambizioni dell’Inter.

Scudetto e Champions, Inzaghi quest’anno vuole tutto ed è stato accontentato in sede di mercato proprio per permettergli di portare l’Inter più in alto possibile. A tal proposito l’allenatore piacentino si sarebbe aspettato la firma di un nuovo attaccante, in grado di completare il reparto insieme a Taremi, Lautaro e Thuram. Così non è stato, visto che alla fine Marko Arnautovic e Joaquin Correa sono rimasti nella Milano nerazzurra.

Inzaghi, che batosta: il bomber ha scartato l’Inter

Una caccia, quella al nuovo bomber, che è partita da tempo ma che ben presto potrebbe vedere dileguarsi uno dei maggiori profili sondati da Beppe Marotta. La notizia, che arriva dalla Spagna, non lascia spazio a dubbi: l’attaccante difficilmente vestirà la maglia dell’Inter.

Jonathan David è uno dei centravanti più seguiti e corteggiati d’Europa. Al di là dei numeri – 3 gol e 2 assist in 7 giornate, l’anno scorso chiuse a quota 26 gol con ben 9 assist – ciò che ingolosisce è sicuramente il fatto che il contratto del nazionale canadese con il Lille scadrà il 30 giugno 2025. Un’occasione unica, coltivata da Marotta e non solo. Perché David piace anche alla Juventus ma pare proprio che il destino lo porterà molto lontano dalla Serie A.

Secondo ‘El Nacional’, infatti, la punta classe ‘2000 avrebbe scelto il Barcellona. Una decisione apparentemente definitiva, coi catalani pronti a rimpiazzare Lewandowski con David a zero, con buona pace delle italiane – Inter in primis – desiderose di mettere le mani sul centravanti in uscita dal Lille.