Come Milan e Juve, l’Inter pronta a stravolgere i piani

Una decisione che potrebbe stravolgere il mondo Inter: Marotta è pronto a fare come Juventus e Milan, c’è già il piano

Sarà una stagione di grandi ambizioni quella appena cominciata, per l’Inter di Simone Inzaghi. Il campo, in effetti, ha già regalato un antipasto sulle potenzialità che il gruppo nerazzurro ha dimostrato di avere. Si punterà di nuovo allo Scudetto, senza escludere minimamente quel lontano sogno chiamato Champions League.

Chiusa una sessione di calciomercato estivo più che buona, caratterizzata da scelte oculate senza andare a pesare eccessivamente sulle casse nerazzurre ed il monte ingaggi, in casa nerazzurra è tempo di guardare al futuro. Un futuro, per quel che riguarda il campo ed il progetto tecnico che pare più roseo che mai. Ma le sorprese e le novità non finiscono qui, perché infatti il presidente dei campioni d’Italia Beppe Marotta ha in mente una novità davvero pazzesca per il popolo nerazzurro.

Negli ultimi giorni sta rimbalzando una voce in casa Inter che riguarderebbe i piani futuri del club di Oaktree. Un’idea che l’ex dirigente della Juventus ha intenzione di rendere attuale, seguendo l’esempio proprio dei bianconeri e del Milan che si sono mosse con largo anticipo rispetto alla società campione d’Italia. Ecco cosa sta per succedere.

Marotta raggiunge Juve e Milan: c’è già la data

È solo questione di tempo. In casa Inter, oltre al presente roseo, si guarda con forza anche al futuro pianificando una decisione che i tifosi in effetti attendono da tanto tempo. Ed è così che la rivelazione, arrivata nelle scorse ore, può davvero scuotere il mondo Inter.

Si parla di seconda squadra, un progetto che Beppe Marotta sembrerebbe pronto a portare concretamente avanti per il prossimo futuro. A riferire la notizia è ‘Tuttosport’, che specifica la situazione in casa Inter. Marotta starebbe valutando la fattibilità di dare vita alla seconda squadra già per la prossima stagione, 2025/26. Ci sono delle difficoltà, però evidenti e lo stesso presidente nerazzurro non ha mancato in diverse occasioni di sottolinearle, chiarendo come si tratti di un’idea suggestiva ma di complicatissima realizzazione.

Andrebbe individuata uno stadio in grado di ospitare la formazione Under 23 ma specialmente una struttura per gli allenamenti dei ragazzi. Appiano Gentile e Interello non sono al momento considerate uno spazio adeguato per tale mansione. Un nodo da sciogliere il prima possibile per tentare, poi, di emulare quanto fatto recentemente prima dalla Juventus Next Gen e poi dal Milan Futuro. Serviranno investimenti adeguati al progetto ma specialmente tempo. Pare infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano di Torino, che tutto possa slittare di un anno alla stagione 2026/27.