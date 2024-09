Dumfries bianconero per 22 milioni, colpo di scena

Il laterale olandese sempre in odore di addio: dall’Inter ai bianconeri. la scelta per il futuro di Dumfries è pazzesca

Ha avuto decisamente poco spazio in questo primo scorcio di stagione, vista l’ottima forma di Matteo Darmian che è andato pure a rete nella gara contro il Lecce. Adesso per Denzel Dumfries si torna a parlare di addio, nonostante da settimane i lavori per il rinnovo del giocatore olandese stiano andando avanti.

L’Inter già nello scorso calciomercato estivo aveva valutato se cedere l’ex PSV o tenerlo, ma visto anche l’infortunio di Buchanan e l’assenza di profili di un certo livello in entrata, ha deciso di proseguire per ancora qualche mese con Dumfries ma – alla fine – sarà addio. È evidente come il 28enne di Rotterdam, per quanto importante per Simone Inzaghi negli ultimi anni, stia lentamente allontanandosi dalla titolarità assoluta all’Inter: uno scenario che riapre prepotentemente l’ipotesi cessione nel 2025.

Appena 2 presenze dopo 3 giornate e 42′ in campo fino a questo momento: una musica cambiata in maniera netta rispetta ad un anno fa quando il terzino olandese era il padrone assoluto della fascia destra, sulla quale fu più volte decisivo – anche in zona gol – per la conquista della seconda stella. Nel 2023/24 Dumfries ha collezionato 36 apparizioni – tra campionato e coppe – con 4 reti e ben 6 assist vincenti. Si è parlato spesso e volentieri di Premier League per lui, con il Manchester United su tutti pronto ad investire sul classe ’96. Ora, però, non sembrano essere affatto i ‘Red Devils’ i favoriti per strappare Dumfries all’Inter l’anno prossimo.

Inter-Dumfries, pronto l’addio: futuro in bianconero

La proposta di rinnovo dell’Inter parla di 4 milioni di euro a stagione. Un’offerta non negoziabile, si attende la decisione del calciatore che sta – ancora – prendendo tempo. Dumfries attualmente guadagna 2,5 milioni ma per lui all’orizzonte si sta affacciando la clamorosa ipotesi bianconera.

Quello che è appena cominciato, dunque, sarà il quarto e ultimo anno dell’olandese nella Milano nerazzurra: l’addio è praticamente scontato. La dirigenza di Viale della Liberazione, indipendentemente dall’operazione rinnovo, pare convinta di salutare l’ex PSV: per lui si fanno sempre più forti le sirene inglesi. Il Newcastle pare in questo momento la società maggiormente interessata a lui, pronta ad una proposta importante da 22 milioni di euro da recapitare a Marotta per portare una volta per tutte Dumfries in Premier League.

Futuro inglese, dunque, per il terzino. Dal nerazzurro al bianconero, con la Serie A che si allontana ogni giorno di più. Intanto la dirigenza si sta già muovendo per il potenziale sostituto che, tra gennaio e giugno, potrebbe arrivare alla Pinetina: la lista si fa lunga ma la certeza in questo momento è solo una. Denzel Dumfries e l’Inter stanno per salutarsi. Con i ‘Magpies’ alla finestra, in pole position per il 2025.