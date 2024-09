Grande svolta per la maglia dell’Inter: non se l’aspettava nessuno

La stagione è iniziata da poco, ma l’Inter inizia a pensare al futuro. Ecco come potrebbe essere la futura maglia del club nerazzurro

Sono trascorse solamente tre giornate dall’inizio del campionato, ma in casa Inter si inizia a lavorare sul futuro. Le idee sono molto chiare e in queste ultime ore sono usciti dei particolari su come sarà la prossima maglia del club nerazzurro. Si tratta di un qualcosa completamente differente da quanto visto fino a questo momento.

Una svolta improvvisa è che nessuno si aspettava. Naturalmente al momento è solo una indiscrezione e ci vorrà del tempo per capire se le ipotesi saranno confermate oppure no. Ma da parte dei tifosi della squadra allenata da Simone Inzaghi c’è grande sorpresa per quanto deciso dal club sul tema maglia. Un cambio che potrebbe essere condizionato anche dalla nuova proprietà essendo questa la prima divisa dell’era Oaktree.

Inter: svelata la nuova maglia, i dettagli

La stagione è appena iniziata e per questo motivo la testa in casa Inter è rivolta principalmente al campo. Discorso diverso, invece, per chi lavora dietro la scrivania. A Viale della Liberazione stanno programmando con attenzione il futuro e tra le novità, anticipate dallo youtuber Gol De Sergio ci sarà anche una maglia diversa da quella di questa annata.

Il design sarà tradizionale a strisce verticale nero e blu. Ma quest’ultimo è più chiaro chiamato Choroline Blue e anche il logo avrà questa tonalità. Possiamo parlare anche di un ritorno al passato visto che la maglia della stagione in corso presenta strisce regolari per trequarti mentre l’ultimo quarto ha quelle trasversali e irregolari. Naturalmente, come spiegato in precedenza, si tratta di una indiscrezione che dovrà essere confermata nelle prossime settimane. Da parte dell’Inter, però, sembra esserci una idea molto chiare sulle divise del prossimo anno della squadra di Simone Inzaghi.

Per scoprire se sarà tutto confermato oppure ci saranno ulteriori novità bisognerà aspettare ancora un po’ di tempo. Stando a quanto riferito da Footyheadlines, la maglia sarà disponibile solo da maggio. Cresce l’attesa, quindi, per conoscere la prima divisa firmata da Oaktree. Le prime indiscrezioni parlano di un ritorno al passato. Ma non è da escludere che assisteremo ancora a delle modifiche considerando che mancano oltre sette mesi all’uscita ufficiale delle maglie con le quali i nerazzurri scenderanno in campo nella prossima stagione.