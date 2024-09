Oaktree spende 142 milioni: la cifra sorprendente investita dall’Inter

Oaktree con 142 milioni smentisce le voci di una volontà di non investire nell’Inter. Una cifra sorprendente, ma anche importante

L’arrivo di Oaktree era stato accompagnato da dubbi e incertezze. Erano molti i tifosi che si domandavano la reale volontà da parte del fondo americano di investire nel futuro dell’Inter. Le prime conferme, però, sono arrivate dalla volontà da parte degli statunitensi di confermare lo staff dirigenziale e tecnico. Una continuità che ha ribadito l’intenzione di proseguire il progetto iniziato in questi ultimi anni e che ha permesso di ottenere dei risultati importanti.

Ma in queste ultime ore arrivano anche ulteriori conferme sulla volontà da parte di Oaktree di scommettere sul club nerazzurro. Stando a quanto riferito da Milano e Finanza sono 142 milioni i soldi investiti dal fondo americano. Una cifra sorprendente se si considera i dubbi che c’erano subito dopo il loro arrivo. Ma gli statunitensi hanno deciso di smentire tutti ed ora tra i tifosi c’è maggiore sicurezza e tranquillità.

Inter: Oaktree da record, i dettagli

Il futuro dell’Inter è assolutamente tutto da scrivere. Essendo un fondo, non è da escludere che nei prossimi anni gli statunitensi decidano di fare un passo indietro per magare dare spazio ad un imprenditore che ha voglia di scommettere sul club nerazzurro. Intanto, però, il presente si chiama Oaktree e gli statunitensi non hanno nessuna intenzione di fare una semplice comparsa. Una buona notizia per Inzaghi e per i tifosi.

Stando alle ultime notizie, l’Inter attualmente ha il monte ingaggi più alto della Serie A. Il club nerazzurro si assesta a 141,7 milioni di euro, circa 20 milioni in più dello scorso anno. Un aumento dovuto sia alla conferma in rosa di Correa, giocatore in esubero, ma con uno stipendio importante, che ai diversi rinnovi fatti in queste settimane per riuscire a bloccare i diversi big.

Sicuramente un’ottima notizia per i tifosi e per Simone Inzaghi. Oaktree continua ad investire molto nel club nerazzurro e questo rappresenta la volontà del fondo americano di proseguire il percorso iniziato negli anni scorsi con una sicurezza economica maggiore. Ora la parola passa direttamente al campo. Il terreno di gioco dirà se l’aumento del monte ingaggi coinciderà anche con una maggiore competitività della rosa oppure assisteremo ad un passo indietro da questo punto di vista. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane, ma intanto abbiamo una certezza: il fondo americano ha investito nell’Inter e lo continuerà a farlo in futuro.