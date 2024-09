Spunta la data del rientro di Buchanan. Inter-Juve, operazione assurda

Il club è già pronto a cederlo, pregustando una corposa plusvalenza. L’annuncio del Direttore tecnico e le ultime su Buchanan

È sempre calciomercato, ma per davvero. A tal proposito, stando alle ultime indiscrezioni della ‘Bild’, l’Inter ha messo gli occhi su Moussa Sylla dello Schalke 04. Sul franco-maliano c’è anche la Juventus, con il quotidiano tedesco che parla di doppia ‘missione’ in Germania.

Per la fonte teutonica, ieri scout interisti e bianconeri erano presenti allo stadio di Gelsenkirchen per osservarlo da vicino in occasione della sfida casalinga contro il Colonia valevole per la quarta giornata di Bundesliga 2, l’equivalente della nostra Serie B. A onor di cronaca, il Colonia si è imposto col punteggio di 3-1.

Sylla, ha giocato tutti i novanta e passa minuti senza lasciare il segno. Venticinque anni da compiere il prossimo 25 novembre, il nativo di Etampes è approdato allo Schalke nemmeno un mese e mezzo fa, per circa 2,5 milioni di euro. È una seconda punta di 180cm non da grandi palcoscenici, almeno per il momento. In sostanza non da Inter, per questo sorprende non poco l’interesse nerazzurro – ma pure quello della stessa Juve – nei suoi confronti.

Lo Schalke 04 è già pronto a cederlo, pregustando una sostanziosa plusvalenza: “Credo che possiamo vendere Moussa per un ottimo prezzo – le dichiarazioni di Ben Manga, Direttore tecnico del club tedesco, riportate dalla ‘Bild’ – Ci indeboliamo quando qualche calciatore va via, però è nostro compito tenere d’occhio già l’acquisto successivo”.

Buchanan, possibile rientro in Roma-Inter: i dettagli

Da ipotesi di mercato abbastanza fantasiose alla realtà del campo, che Buchanan potrebbe rivedere molto presto. L’esterno canadese sta bruciando le tappe, con il rientro dall’infortunio alla tibia – rimediato in allenamento col Canada durante la Copa America – previsto all’inizio del prossimo mese di ottobre.

Dall’Inter filtra pure la data del possibile ritorno a disposizione di Simone Inzaghi. Ovvero il 20 ottobre allo stadio ‘Olimpico’, contro la Roma di Daniele De Rossi. L’ex Brugge è stato inserito nella lista UEFA valevole per il girone Champions, a scapito dell’ultimo arrivato Palacios.

A dimostrazione che l’argentino dovrà sudare molto per entrare nelle ‘grazie’ del tecnico interista, che per il ruolo di vice Bastoni avrebbe preferito un profilo di maggiore esperienza. Vedi Hermoso, così come Ricardo Rodriguez.

Ma Oaktree ha detto no all’ingaggio di entrambi, dando invece il via libera all’acquisto del promettente ventunenne, che ha voluto con forza l’Inter come ha confessato il suo agente ai microfoni di Interlive.it.