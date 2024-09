Inter, lo svincolato di lusso ha firmato: foto e annuncio UFFICIALE

L’attaccante svincolato dallo scorso luglio ha firmato un contratto con scadenza fissata al 2026. Il comunicato ufficiale del club

Proposto all’Inter a inizio estate e, probabilmente, anche un’altra volta qualche settimana più tardi, ma il presente e futuro prossimo dello svincolato di lusso non sarà in nerazzurro. E nemmeno in un’altra big di Serie A.

Memphis Depay lascia l’Europa e si trasferisce in Sud America. La nuova squadra dell’attaccante olandese, offerto dal suo legale anche ad Ausilio, è una grande del Brasile: il Corinthians. Nelle scorse ore il ‘Timao’ ha ufficializzato l’ingaggio del classe ’94, rimasto per qualche mese senza squadra dopo che l’Atletico Madrid aveva deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza il 30 giugno. Depay ha firmato col Corinthians fino a dicembre del 2026.

“Lo Sport Club Corinthians Paulista ha accettato di ingaggiare l’attaccante olandese Memphis Depay – recita il comunicato della società di San Paolo – A 30 anni arriva al Timão con un contratto valido fino al 31 dicembre 2026. Formatosi nelle giovanili del PSV Eindhoven, dall’Olanda, è arrivato in prima squadra nel 2012. (…) Ha giocato con Manchester United, Lione, Barcellona e Atletico. Con la Nazionale ha giocato 98 partite siglando 46 gol”.