Un altro attacco all’Inter: “Dovrebbe giocare in quarta serie”

Non si fermano gli attacchi all’Inter. Dopo Commisso, una nuova frecciata ai nerazzurri: “Dovrebbe disputare il campionato dei dilettanti”

L’Inter continua ad essere al centro di diversi attacchi. Nei giorni scorsi era stato Commisso ad andare in modo duro contro i nerazzurri sottolineando che, nonostante i diversi debiti, il club non ha mai ricevuto una penalizzazione. E nelle scorse ore sempre su questo tema un ex calciatore ha ribadito la necessità di prendere dei provvedimenti nei confronti della squadra allenata da Simone Inzaghi.

Provvedimenti che per lui dovrebbero coincidere con la retrocessione in quarta serie dei nerazzurri. Un attacco improvviso e che è destinato a riaprire il dibattito sui social e non solo sul futuro dell’Inter. Da viale della Liberazione hanno sempre respinto tutte le accuse ribadendo che le regole sono state rispettate. Ma le parole di Commisso hanno dato il via ad una discussione sul club meneghino e gli attacchi e le critiche non mancano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Interlive (@interlive_it)

Una squadra che vince dà sempre fastidio. È successo in passato con la Juventus ed ora è il turno dell’Inter. Gli attacchi ai nerazzurri ormai sono quasi quotidiani, ma questi non scompongono la dirigenza nerazzurra. Le idee sono molto chiare e sono certo queste critiche a cambiare i programmi. Il club di Simone Inzaghi cercherà di ottenere altri successi per rendere orgogliosi i tifosi presenti in tutto il mondo.

Inter, che attacco: “Dovrebbe giocare nei dilettanti”

In attesa di capire come andrà questa stagione, l’ultimo attaccare l’Inter in ordine di tempo è Eraldo Pecci. L’ex centrocampista a margine di un evento ribadisce che secondo lui i nerazzurri devono partire dai dilettanti perché hanno troppo debiti. Una nuova frecciatina che fa seguito anche da quanto detto da Commisso nei giorni scorsi. Parole che fanno rumore, ma che non sconvolgono assolutamente l’Inter. Lì si continua a lavorare in molto duro e si replica anche alle accuse in modo garbato.

“L’Inter rispetta tutti i doveri e i criteri finanziari della UEFA e della Federazione“, questa la risposta di Marotta alle parole di Commisso e in un certo senso anche a quanto detto da Pecci. L’Inter non ha nessuna intenzione di cadere in questo trabocchetto delle polemiche. Da parte dei nerazzurri si risponde alle critiche, ma allo stesso tempo si preferisce non aumentare il livello di uno scontro verbale che potrebbe avere solo degli effetti negativi per il club campione d’Italia.