L’Inter lo cede subito: ‘colpa’ di Inzaghi, prestito in Serie A

L’Inter si appresta a tornare in campo in Serie A. Intanto spunta già un’indiscrezioni di mercato per la prossima sessione di trasferimenti

Conto alla rovescia ormai quasi terminato per la ripresa della Serie A. L’Inter attende il rientro degli ultimi nazionali per tornare a lavorare a ranghi completi a Appiano Gentile.

Mister Inzaghi avrà poco tempo a disposizione per preparare la prossima sfida di campionato di domenica prossima a Monza nella quale saranno possibili alcune novità di formazione rispetto all’undici titolare. Attenzione, in particolare, alla situazione di Lautaro Martinez che rientrerà solo giovedì dopo gli impegni con l’Argentina nelle Qualificazioni Mondiali. A Monza, non è escluso che il capitano nerazzurro possa riposare e lasciare spazio a Arnautovic o Taremi.

All’U-Power Stadium potrebbe andare in panchina anche Tomas Palacios. Il difensore argentino, acquistato l’ultimo giorno di mercato dopo una laboriosa trattativa, ha lavorato con i nuovi compagni nella sua prima settimana in nerazzurro. Inzaghi, con il gruppo non al completo, ha avuto l’occasione di visionarlo meglio in attesa di vederlo in azione in campo.

Palacios, i prossimi mesi saranno decisivi: l’ipotesi

Appena arrivato, c’è stata subito una sorpresa per Palacios. Il difensore, infatti, non è stato inserito nella lista dei convocabili per le partite del girone unico di Champions League. Al suo posto, l’Inter ha puntato su Tajon Buchanan, nonostante l’infortunio che lo terrà fermo almeno fino a fine ottobre.

Palacios, acquistato proprio per sopperire all’assenza del difensore canadese, dovrà sfruttare al meglio tutte le occasioni che Inzaghi gli concederà per mettersi in mostra e convincere l’allenatore nerazzurro.

Non è affatto un mistero che Inzaghi avrebbe preferito puntare su un profilo più esperto per rinforzare la difesa. Gli svincolati Ricardo Rodriguez e Mario Hermoso, ad esempio, erano alquanto graditi al tecnico interista. Decisiva, tuttavia, è stata la volontà di Oaktree che ha voluto puntare su un innesto giovane e da valorizzare, una strategia questa che, verosimilmente, sarà attuata anche per altri nuovi acquisti.

Tuttavia, qualora non dovesse trovare spazio o convincere Inzaghi, non è affatto da escludere già da adesso che Palacios possa essere girato in prestito a Gennaio magari in un club di Serie A per acquisire maggiore esperienza nel nostro campionato. L’Inter non farà certo fatica a trovare una squadra interessata. Ricordiamo che Palacios ha avuto anche mercato all’estero con il Lipsia che ha insidiato l’Inter prima della chiusura della trattativa con il Talleres.

🎙Francisco Hernandez, agente di #Palacios, a https://t.co/IJ7sPeKwPE: “Fin dal primo momento ha detto che avrebbe voluto giocare solo nell’#Inter. È stato molto fermo in questa decisione, facendo presente che l’Inter era il suo sogno e che non voleva perderlo per nulla al mondo” pic.twitter.com/Y0jI6UAbCE — Interlive (@interliveit) September 9, 2024

Al momento si tratta ovviamente di un’ipotesi che potrebbe diventare più concreta già in autunno quando si capirà meglio quanto spazio avrà avuto il difensore in nerazzurro.