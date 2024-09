Terzo gol consecutivo: Inter, hai preso un grande talento

Un giocatore continua a stupire con la maglia della nazionale. Prestazioni che confermano come l’Inter ci ha visto lungo prendendolo

L’Inter in questo calciomercato estivo ha guardato molto ai giovani e sono diversi i giocatori di talento che sono arrivati in nerazzurro. L’obiettivo è quello di capire se questi in futuro possono stare in pianta stabile in prima squadra oppure no. Per uno dei nuovi acquisti le risposte, almeno fino a questo momento, sono assolutamente positive. Il calciatore si sta comportando molto bene con la maglia della nazionale e la sensazione è che Marotta e Ausilio ci hanno visto lungo andando a prenderlo.

Tre gol con la maglia della sua nazionale e soprattutto prestazioni di assoluto livello. Ora la speranza del club nerazzurro è che possa continuare così anche con il club e magari già nei prossimi mesi fare l’esordio con la squadra di Simone Inzaghi. La strada è lunga e può ancora succedere di tutto. Ma, per quello che abbiamo visto fino a questo momento, il percorso è quello giusto per una carriera di alto livello.

La linea decisa da Oaktree ha portato l’Inter in questo calciomercato ad investire molto sui giovani. L’obiettivo della proprietà americana è quella di riuscire a portare già da ora a Milano giocatori in grado nelle prossime stagioni di poter dare una mano alla Prima Squadra.

Inter: che colpo, scatenato con la nazionale

E tra i calciatori che sono destinati in futuro a vestire la maglia nerazzurra c’è sicuramente Luka Topalovic. Arrivato in estate dal Domzale, il classe 2006 si sta mettendo in mostra con l’Under 19 (da sotto età) della Slovenia. Tre gol consecutivi e, soprattutto, prestazioni che hanno attirato l’attenzione dei tifosi interisti. Per il momento il giocatore ha trovato spazio solamente con la Primavera di Zanchetta, ma non è da escludere che nelle prossime settimane Inzaghi possa portarlo in Prima Squadra per vedere da vicino le sue qualità.

La speranza da parte dei nerazzurri è che possa continuare così nei prossimi mesi. Il futuro è sicuramente dalla sua parte e l’Inter punta molto sul giovane sloveno. Le prestazioni messe in campo fino a questo momento confermano come Marotta e Ausilio ci hanno visto lungo nel prenderlo da subito e anticipare la concorrenza. Naturalmente ora sta a lui ripagare la fiducia e meritarsi il posto nella rosa di Simone Inzaghi magari già a partire dalla stagione che è in corso.