Inter, nessun annuncio pubblico: “Ma ha firmato il contratto”

Il piano è concreto, così cambia il mercato dell’Inter: accordo già trovato, manca soltanto l’annuncio ufficiale

I mesi estivi sono ormai alle spalle così come le scelte di mercato che hanno caratterizzato un ricco e soddisfacente calciomercato nerazzurro. In attesa di tornare in campo per l’insidiosa trasferta contro il Monza, in casa Inter non si smette di pensare alle mosse per potenziare la squadra nell’immediato futuro.

A tal proposito non mancano le idee e Marotta, nonostante una rosa ricca di talento e alternative di spessore, vuole continuare e rimpolpare una corazzata che non ha lasciato scampo alla concorrenza l’anno scorso nella corsa Scudetto. A tal proposito il nodo legato alla difesa, che nel 2023/24 è stata la meno battuta del torneo, permane. Acerbi e de Vrij andranno via – probabilmente – a zero mentre Palacios sarà valutato in questi mesi. Serve dunque un nuovo centrale.

Un’altra situazione spinosa, però, sembrerebbe essere già stata risolta. Nelle scorse ore una rivelazione ha fatto sicuramente felici i tifosi nerazzurri, riguardo ad un affare che da settimane va avanti. Pare proprio che ormai sia tutto concluso e che manchi soltanto l’annuncio ufficiale.

Inter, è fatta: accordo trovato

‘Caughtoffside.com’ riporta le rivelazioni di mercato che riguardano i piani dell’Inter per l’immediato futuro. Al centro di tutto Denzel Dumfries, laterale olandese che vedrà scadere il suo contratto il 30 giugno 2025 con i nerazzurri.

Da tempo si parla di un forte interesse del Manchester United per lui e in effetti, secondo quanto riferito durante l’estate, i ‘Red Devils’ hanno pensato davvero di puntare sull’ex PSV, poi rimasto a Milano. In questo momento, però, la sensazione generale è che Dumfries alla fine possa rimanere all’Inter, rinnovando il contratto anche se ufficialmente non è arrivato ancora alcun nuovo annuncio. Nonostante i contatti di inizio estate, alla fine il giocatore, felicissimo di rimanere nella Milano nerazzurra, dovrebbe prolungare con i campioni d’Italia in carica.

Pare che l’Inter, in tal senso, si stia già muovendo in termini concreti per finalizzare l’accordo e porre le firme sul nuovo contratto che legherà il nazionale olandese ai nerazzurri per i prossimi anni. “L’idea è quella di un rinnovo breve piuttosto che uno di 4-5 anni“, ha rivelato il giornalista Moretto su ‘Caughtoffside’: “Nello spogliatoio è apprezzato e lui sta benissimo a Milano, ci sono state delle conversazioni a inizio estate ma nulla di serio”.

Pare quindi che, nonostante non sia arrivato ancora un vero e proprio annuncio ufficiale, le parti siano ormai d’accordo per proseguire insieme. Dopo essere stato decisivo con 36 presenze, 4 gol e 6 assist vincenti nell’annata della seconda stella, Dumfries è destinato a rimanere ancora a lungo nella Milano interista.