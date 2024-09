Klaassen pronto a tornare in Serie A, colpo a zero in arrivo

Rimasto svincolato dopo la fine dell’accordo annuale che aveva sottoscritto con l’Inter, l’olandese ha offerte da alcuni club di A

Forse non se l’aspettava nemmeno lui. Probabilmente, pur consapevole e conscio di entrare a far parte di una squadra ambiziosa, piena di centrocampisti di livello, con meccanismi ormai oliati da un biennio che aveva portato in dote al club ben 4 trofei, si sarebbe aspettato maggior considerazione. Il pedigree, del resto, parlava chiaro: il giocatore era reduce dall’esperienza all’Ajax. Non esattamente una società di secondo livello.

Indietro, molto indietro, nelle gerarchie del tecnico Simone Inzaghi per quello che riguarda le preferenze a centrocampo, Davy Klaassen è stato una specie di fantasma nella pur entusiasmante stagione dell’Inter. Statistiche alla mano, parliamo di un totale, in tutte le competizioni, di 382′ in campo, di cui solo 196 in campionato.

Davvero troppo poco per un calciatore arrivato a Milano sul gong del mercato estivo 2023 come ulteriore risorsa sulla linea mediana. Qualcuno da utilizzare solo se ci fosse stata un’incredibile coincidenza di assenze – per infortunio o per squalifica – di parecchi colleghi di reparto.

Sempre lodato da Inzaghi per la serietà e la professionalità mostrata durante la settimana in allenamento, l’olandese è stato impiegato col contagocce: inevitabili i saluti a fine anno, quando il contratto annuale sottoscritto nella precedente estate ha esaurito la sua validità.

Klaassen, lo vogliono in tre: resta in Serie A

Dopo esser stato accostato, soprattutto nelle battute finali della sessione estiva di scambi, al neopromosso Parma, il giocatore non ha trovato l’accordo col club crociato per un trasferimento che ovviamente sarebbe avvenuto a ‘zero’.

L’ex Werder Brema, che nella sua stagione in nerazzurro ha percepito un ingaggio pari a 1,7 milioni di euro, ha abbassato le sue pretese economiche, ma no abbastanza. Prossimo ormai a compiere 32 anni, giunto ormai alla parte finale di una carriera in cui sembra che il meglio sia stato già dato, il centrocampista si è trovato senza squadra.

Appartenente, suo malgrado, a quella sempre più numerosa – e prestigiosa, considerando che gente come Rabiot e Depay è nella stessa sua condizione – lista di calciatori che, arrivati alla fine del calciomercato, non hanno ancora trovato una sistemazione, l’olandese non ha mai fatto mistero di gradire una permanenza in Italia.

I suoi desideri potrebbero ora essere accontentati dal Como, in pole position per il suo acquisto, dal Torino o dal Genoa: sono queste le tre società di Serie A che starebbero spingendo per Klaassen. Urge esperienza a centrocampo: una dote che certo non fa difetto al calciatore nativo di Hilversum.