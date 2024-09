Bufera prima di Manchester City-Inter: si va in tribunale

Scoppia una bufera a pochi giorni da Manchester City-Inter, sfida valida per la prima giornata di Champions League. Si va in tribunale

Prima il Monza, poi il Manchester City. Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, per l’Inter si apre un periodo impegnativo considerata la partenza della Champions League. E proprio a pochi giorni dalla trasferta in terra inglese, scoppia una bufera che riguarda indirettamente la partita che vedrà gli uomini di Simone Inzaghi affrontare quelli di Guardiola.

È una vicenda che sta tenendo banco ormai da diverso tempo e che si concluderà in tribunale. La sentenza non è prevista nell’immediato e ci vorrà diverse settimane prima di arrivare ad una risoluzione del caso. Il rischio è quello di dover contare su sanzioni molto dure e che ribalteranno i risultati del campo. Ma per adesso la testa è rivolta principalmente al terreno di gioco e ci aspettiamo una sfida davvero interessante tra Manchester City e Inter.

Manchester City-Inter: prima il tribunale e poi il campo

Sono settimane impegnative dentro e fuori dal campo per diversi club. Il Manchester City ormai da tempo non vive una situazione facile a causa delle presunte violazioni del Fair Play Finanziario interno. È una vicenda che ormai si conosce molto bene considerato anche il rumore che le infrazioni hanno fatto in tutto il mondo. Ed ora si entra nel vivo del maxi-procedimento che potrebbe portare ad una vera e propria stangata per gli uomini di Guardiola. Il primo appuntamento in tribunale è previsto per lunedì 16 settembre.

L’obiettivo dei giudici, e anche del Manchester City, è quello di chiudere il tutto entro l’autunno. La squadra inglese si è detta sempre tranquilla e spera di poter uscire magari con una multa salata da questo procedimento. In caso contrario, invece, il rischio è quello di sanzioni molto importanti come penalizzazione o addirittura una retrocessione d’ufficio.

Una vicenda che, almeno per adesso, non sembra condizionare il Manchester City. La squadra è stata molto brava ad isolarsi e pensare solamente al campo. Di certo iniziare la Champions League pochi giorni dopo dalla prima udienza non sarà semplice per gli uomini di Guardiola. C’è l’occasione, quindi, per l’Inter di sfruttare questa situazione per magari piazzare un colpo importante nella competizione. Naturalmente, come sempre accade, l’ultima parola spetterà al terreno di gioco e solo mercoledì sera sapremo se i ragazzi di Guardiola pagheranno la questione processo oppure no.