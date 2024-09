Colpo a zero in Serie A, l’Inter ha già individuato il primo rinforzo

Uno degli affari per la prossima stagione è già stato individuato: Inter, arriva gratis dal club di Serie A

Il campo sta dando i risultati sperati. La squadra di Simone Inzaghi è, fino a questo momento, apparsa brillante e concreta, mostrando tutto il potenziale per ripetersi in Serie A dopo quanto accaduto l’anno scorso. Dal calcio giocato al calciomercato il passo è breve e così Marotta ha già chiarissime le idee per rendere il gruppo nerazzurro una corazzata imbattibile.

Archiviato ventesimo Scudetto e seconda stella, è già tempo di programmare il futuro. E in tal senso è spuntata un’idea pazzesca direttamente dalla Serie A. Non è un mistero che tra le specialità di Beppe Marotta vi sia, in primis, quella di pescare profili di grande valore a parametro zero pesando poco e nulla sulle casse nerazzurre. È successo un anno fa con il colpo Marcus Thuram: il presidente dell’Inter convinse il figlio d’arte a non rinnovare con il Borussia Monchengladbach per firmare, da svincolato, con i nerazzurri.

Lo scorso luglio è stato il momento di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, due calciatori di spessore internazionale che di certo hanno elevato il tasso tecnico di centrocampo e attacco in casa Inter. E sarà felicissimo Simone Inzaghi visto che la dirigenza di Viale della Liberazione ha già individuato il prossimo affare che, a fine campionato, potrebbe decisamente concretizzarsi. Ancora a parametro zero, stavolta dalla Serie A.

Firma gratis con l’Inter: sorpresa in Serie A

Una delle posizioni che Marotta dovrà valutare in maniera oculata è quella del laterale destro, visto che Denzel Dumfries è sì vicino al rinnovo ma probabilmente solo per evitare un doloroso addio a zero a giugno. A tal proposito, proprio in quella zona del campo, c’è un’occasione che Marotta non vuole sprecare.

Gabriele Zappa è un calciatore che piace ai vertici nerazzurri. 24 anni, è in scadenza il 30 giugno 2025 con il Cagliari e rappresenterebbe un’intrigante alternativa proprio per la fascia destra. Schierabile in caso di necessità anche nel ruolo di centrale, Zappa sarebbe una scelta intelligente non solo per i costi praticamente nulli ma anche e soprattutto per la questione liste. Il difensore di proprietà del Cagliari è infatti cresciuto nelle giovanili nerazzurre.

Un discorso molto simile a quello di Di Gennaro, terzo portiere nerazzurro che in scadenza a fine campionato dovrebbe finire per rinnovare e rimanere ancora nella Milano nerazzurra. Zappa al momento ha collezionato 4 apparizioni coi rossoblù, con 315′ in campo. L’anno scorso, tra Serie A e Coppa Italia, per lui 41 presenze complessive con 1 rete e 3 assist vincenti per i compagni.