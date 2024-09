Rivoluzione Inzaghi: Monza-Inter, sei titolarissimi in panchina

Inzaghi prepara una vera e propria rivoluzione per la trasferta di Monza. Sei titolarissimi verso la panchina per rifiatare: i dettagli

Il primo vero turnover di Simone Inzaghi ci sarà a Monza. Il tecnico piacentino, visto gli impegni successivi con Manchester City e Milan, decide di anticipare i cambi. All’U-Power scenderà in campo una squadra completamente rivoluzionata rispetto a quanto abbiamo visto in queste prime tre partite. Una chance che in molti hanno intenzione di sfruttare per magari provare ad avere più spazio durante il resto della stagione.

Sono sei i titolarissimi che dovrebbero partire dalla panchina. In questi casi il condizionale è d’obbligo visto che i dubbi il tecnico piacentino li scioglierà solamente a ridosso della partita. Ma, almeno di clamorose sorprese dell’ultimo minuto o di problemi fisici, assisteremo a diversi cambi in casa nerazzurra. Inzaghi vuole preservare alcuni giocatori per Manchester City e Milan, due sfide che si preannunciano, almeno sulla carta, più insidiose rispetto al Monza.

A Monza vedremo una formazione differente rispetto alle ultime uscite. L’idea di Inzaghi è quella di approfittare la profondità della rosa per consentire a molti giocatori di poter rifiatare e farsi trovare pronti per le altre due partite in programma in questa settimana con Manchester City e Milan.

Monza-Inter: Inzaghi ribalta la squadra. Frattesi dal 1′

Per il momento non si attendono novità in porta dove ci sarà ancora Sommer. Davanti a lui l’unico superstite dovrebbe essere Pavard. Per Acerbi e Bastoni panchina con de Vrij e Carlos Augusto dal 1′. A centrocampo ci saranno Dimarco e Barella mentre pronti a risposare Darmian, Calhanoglu e Mkhitaryan. Sicuri del posto Dumfries e Asllani mentre resta il ballottaggio tra Zielinski e Frattesi. Le quotazioni del romano sono in forte in crescita e potrebbe spuntarla lui sul polacco. In attacco inamovibile Thuram mentre Lautaro potrebbe rifiatare con una nuova chance da titolare per Taremi.

Una formazione sicuramente differente rispetto alle ultime. Ma la rosa consente a Inzaghi di effettuare qualche cambio per poi rimettere al loro posto i titolari contro Manchester City e Milan. Naturalmente non sono escluse delle sorprese visto che mancano più di 24 ore alla partita e sono in corso le riflessioni del caso. Per l’Inter è pronto ad iniziare un periodo ricco di impegni e il tecnico spera di poter contare su tutti i giocatori a disposizione per provare a portare a casa il miglior bottino possibile dal primo vero tour de force di questa stagione.