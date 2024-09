Inter, che annuncio: già scelto il sostituto di Inzaghi

Parole che hanno scosso i tifosi dell’Inter: è già stato annunciato il possibile erede di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra

Siamo ancora all’inizio della nuova stagione ed in casa Inter si torna a parlare di un clamoroso ribaltone in panchina. Le cose con Simone Inzaghi vanno bene, anzi benissimo. Nonostante ciò, una manciata di ore fa è tornato in auge un grande nome per l’eventuale sostituzione del tecnico piacentino sulla panchina dei campioni d’Italia.

Uno dei temi che, a sorpresa, potrebbe monopolizzare nel prossimo futuro l’ambiente nerazzurro è quello riguardante il destino di Simone Inzaghi. Un destino, sulla carta, inappellabile visto che il tecnico di Piacenza – fresco di rinnovo fino al 2026 – è stato assolutamente perfetto nell’ultimo anno e mezzo. Una finale di Champions League contro il Manchester City, lo Scudetto – il ventesimo della storia nerazzurra – e la seconda stella cucita sul petto.

Di meglio era quasi impossibile fare. Tuttavia nelle scorse ore un annuncio ha lasciato di stucco i tifosi dell’Inter che hanno avuto modo di farsi un’idea di quello che potrebbe essere il sostituto di Inzaghi come allenatore dell’Inter.

Inter, che bomba: “Lui al posto di Simone Inzaghi”

A parlare della clamorosa ipotesi per il post Inzaghi è stato il tifoso dell’Inter e giornalista sportivo Fabrizio Biasin che, a ‘Radio Sportiva’, durante la trasmissione ‘Microfono Aperto’, ha lanciato un’ipotesi pazzesca per la panchina nerazzurra.

“In questo momento il futuro di Inzaghi all’Inter può essere ipotizzato a lungo termine, a maggior ragione visto il prolungamento del contratto fino al 2027. Credo si possa parlare anche di lunghissimo termine”. Ma il giornalista è tornato su un’ipotesi davvero suggestiva per il post Inzaghi, in un futuro evidentemente non troppo lontano. “Non è al termine del suo ciclo, non ha bisogno di andare altrove per far vedere quanto sia bravo”. Nonostante ciò, però, negli ultimi anni le critiche per l’ex tecnico della Lazio non sono mancate.

E allora, si parla di tanto in tanto della possibilità che Inzaghi lasci Milano per fare spazio a qualcun altro. Biasin, a tal proposito, ha le idee estremamente chiare: “Futuro? Iosono sempre stato un Dezerbiano, lui è proprio bravo. Il mio preferito resta Inzaghi ma se proprio si dovesse decidere di cambiare allenatore allora mi piacerebbe molto vedere De Zerbi sulla panchina dell’Inter“.