Inter, quattro nuovi obiettivi: svelata la lista di Marotta

Il presidente è pronto a fare una grande Inter: spunta i prossimi colpi nerazzurri, 4 nomi sul taccuino di Beppe Marotta

Il campo sta dando le conferme che Inzaghi e Marotta si aspettavano di ottenere. Ma i pensieri dei vertici nerazzurri sono ora già rivolti all’anno prossimo, alle sessioni di mercato che potrebbero portare novità importante alla corte del tecnico piacentino.

In tal senso il progetto è chiarissimo e la dirigenza di Viale della Liberazione è pronta a stupire, con una serie di nomi cerchiati in rosso per il 2025/26. Nei piani di Marotta, tra presente e futuro, vi è l’idea di rinforzare la squadra portando a Milano dei talenti giovani e di grande prospettiva. A tal proposito le ultime indiscrezioni parlano di quattro tra i prodigi più apprezzati e ricercati d’Europa.

L’opera di ringiovanimento di una rosa già adesso estremamente competitiva, sottotraccia, è già cominciata. Il portale ‘Sempreinter.com’, infatti, rivela quelli che potrebbero essere i prossimi investimenti che la dirigenza di Viale della Liberazione ha intenzione di mettere in atto da qui all’anno prossimo. E, da questo punto di vista, il primo colpaccio arriverebbe direttamente dalla Bundesliga.

Inter, poker di gioielli: Marotta scatenato

Occhi in casa Bayern Monaco dove Nestory Irankunda, ala destra australiana di appena 18 anni, può essere tra i primissimi investimenti del club di Oaktree. Con l’Adelaide United Academy ha siglato 16 gol e firmato 8 assist in 61 presenze, adesso con le giovanili del club bavarese è già a quota 2 reti in 2 presenze.

Difficile che Irankunda, nonostante grandi doti fisiche e tecniche, approdi in prima squadra: in questa incertezza sembra inserirsi Marotta pronto a puntare sul forte 18enne. Da luglio l’affare potrebbe decollare. Occhio poi a Caleb Wiley, talentuoso terzino sinistro americano che il Chelsea ha pagato oltre 10 milioni di euro dall’Atlanta solo poche settimane fa.

Poi il prestito allo Strasburgo, in Francia, dove Wiley in Ligue ha siglato 1 assist in 3 presenze. Un investimento a lungo termine quello fatto dai ‘Blues’ che potrebbe tuttavia interessare l’Inter: nel ruolo di vice Dimarco il classe 2004 sarebbe perfetto.

Già accostato a PSG e Real Madrid, Josh Acheampong non ha ancora esordito con la maglia del Chelsea. I Blues, discorso simile per Wiley, potrebbero decidere di cederlo davanti ad una proposta convincente. Il terzino destro inglese, 19 anni il prossimo 5 maggio, potrebbe essere l’investimento giusto nell’ottima della sostituzione di Denzel Dumfries. Occhio, infine, al gioiellino del Fulham Under 21 Luc De Fougerolles, centrale difensivo canadese – ma nato a Londra – finito sulla lista di Marotta.

Il classe 2005 potrebbe essere l’uomo giusto al momento giusto, visto che de Vrij e Acerbi molto probabilmente lasceranno Milano a parametro zero. De Fougerolles all’occorrenza può giocare anche da mediano difensivo, davanti alla difesa. Una serie di opzioni in mano a Marotta: la nuova Inter sta già nascendo.