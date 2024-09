Inter, super colpo dal Barcellona: annuncio ufficiale dell’agente

L’Inter ha pensato di piazzare un colpo importante dal Barcellona. Ad annunciarlo è direttamente l’agente del giocatore. I dettagli

Il calciomercato estivo si è concluso ormai da due settimane e questo è il momento dei retroscena. E uno riguarda l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri nell’ultima sessione hanno puntellato la rosa anche se è mancato il secondo colpo in attacco. Le mancate partenze di Correa e Arnautovic non hanno permesso di affondare il colpo per dare al tecnico un rinforzo richiesto per rendere il reparto ancora più completo.

L’obiettivo numero uno è sempre stato Gudmundsson, ma i nerazzurri hanno seguito da vicino anche altri giocatori e uno di questi è di proprietà del Barcellona. A confermarlo è direttamente il suo agente. Il procuratore, intercettato dai microfoni di ‘tmw’, ha svelato i contatti tra lui e il club nerazzurro per capire la fattibilità dell’operazione. Poi si è deciso di non approfondire la questione proprio per le mancate cessioni. Ma non è da escludere un tentativo in futuro.

Calciomercato, colpo dal Barcellona: l’Inter ci ha pensato

L’idea dell’Inter era quella di portare in rosa un attaccante giovane e di qualità. Diversi i nomi valutati dal club nerazzurro durante la sessione estiva. Il tutto, però, è stato fermato dalle mancate partenze di Arnautovic e Correa. Le due permanenze hanno costretto Marotta a rivedere i piani e non affondare il colpo. Tra i nomi sul taccuino di Marotta e Ausilio c’era anche Vitor Roque del Barcellona.

Intercettato dai microfoni di ‘tmw’, l’agente del giocatore classe 2005 ha confermato i contatti con l’Inter per capire la fattibilità di questa operazione: “Il club nerazzurro ci ha mostrato interesse, ma non c’è stato un discorso approfondito. Non sono arrivate offerte a noi e al Barcellona“. Un mancato affondo che ha portato il giocatore a trasferirsi in prestito al Real Betis per continuare il percorso di crescita e magari sperare di poter fare un salto di qualità la prossima stagione.

Per il momento il presente per Vitor Roque si chiama Betis, ma in estate il suo nome è destinato ancora una volta ad essere al centro di diverse voci di calciomercato. Il giocatore sembra non rientrare nei piani del Barcellona e non è da escludere che magari si possano riprendere i contatti con l’Inter per capire la fattibilità del colpo. Il brasiliano, infatti, rispecchia alla perfezione la linea decisa da Oaktree e Marotta potrebbe fare un tentativo per regalarsi un attaccante di talento.