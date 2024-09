“Ha preso uno schiaffo”: la verità in diretta dopo Monza-Inter

Il pareggio dell’Inter a Monza continua a far discutere. Una prestazione che per molti è un passo indietro rispetto alle uscite precedenti

Due punti in trasferta in altrettante partite. È un bottino davvero misero per una squadra che ha come principale obiettivo quello di vincere lo Scudetto. Se in casa le prestazioni degli uomini di Simone Inzaghi sono state di livello, lontano da Milano qualche difficoltà si è vista. In particolare al Brianteo a non convincere è stato proprio il gioco. Giro palla lento e poche occasioni per mettere i brividi a Turati.

Una prestazione che da molti è vista come un passo indietro rispetto a Lecce e Atalanta. Impossibile in questo momento parlare di un campanello d’allarme, ma sicuramente a Manchester servirà una squadra diversa per portare a casa il risultato. Una scossa che deve arrivare anche perché il Napoli sta iniziando a spingere e perdere altri punti in trasferta rischia di essere fatale per Lautaro Martinez e compagni.

Le assenze di Calhanoglu e Barella non possono essere una giustificazione per una prestazione sottotono. È sembrata una squadra compassata. Un pareggio che viene visto come un passo indietro rispetto alle partite con Lecce e Atalanta e ora c’è sicuramente un po’ di preoccupazione in vista della trasferta di Manchester. Sicuramente il valore diverso dell’avversario porterà i ragazzi di Simone Inzaghi ad approcciare in modo diverso il match, ma di certo i soli due punti conquistati lontano da San Siro rappresentano un certo campanello di allarme.

“La reazione dopo lo schiaffo”, la verità su Monza-Inter

“L’unica cosa buona è la reazione dopo lo schiaffo preso“, così Andreolli nel post partita di Monza-Inter. Un ritmo compassato per l’ex difensore nerazzurro che è cambiato solo dopo aver preso la rete dello svantaggio. Un episodio che ha rappresentato una sorta di doccia gelata per Lautaro e compagni. Naturalmente tutto questo conferma un approccio sbagliato sin dall’inizio e durato per ben 80 minuti.

La rete di Dumfries ha permesso di evitare una sconfitta che poteva fare molto male. Ma ora ci sia aspetta una prestazione diversa a Manchester. Se a Monza l’Inter è comunque riuscita a tenere sotto controllo il match senza rischiare quasi nulla fino alla rete di Dany Mota, in Champions non sarà la stessa cosa. Per questo motivo Andreolli e tutti i tifosi nerazzurri si attendono una squadra completamente differente per cercare di piazzare un colpo importante in trasferta dopo un inizio non facile.