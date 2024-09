Chiamata del grande ex a Inzaghi: “Riportami all’Inter”

Clamoroso scenario di mercato in vista della prossima stagione: dalla Premier arriva una richiesta che lascia pensare il tecnico nerazzurro

‘A volte ritornano’, dice il vecchio adagio. O a volte vorrebbero tornare, dice invece la storia recente di talune situazioni particolari, con calciatori ceduti per volontà del club ma rimasti ancora legati a quell’esperienza che tanto li ha fatti crescere. E che vorrebbero rivivere con rinnovata ambizione e speranze di successo.

I meandri del calciomercato, si sa, sono infiniti. Se uno come Paul Pogba – al di là della disastrosa resa dell’ultima avventura in bianconero – è riuscito nel suo intento di tornare a Manchester a 4 anni di distanza dal suo addio da giovanissimo, e poi a ritornare alla stessa Juve dopo i discontinui 6 anni nei Red Devils, significa che tutto è possibile. Che i ritorni, nel calcio moderno ma anche in quello di una volta, sono dietro l’angolo.

Le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna lascerebbero intravedere uno scenario che potrebbe veder coinvolti l’Inter e un grande ex in quello che sarebbe un clamoroso ritorno alla base. Finora, beninteso, non c’è nulla di concreto: nessun passo è stato mosso da Marotta col club inglese e nessun abboccamento è stato avanzato con l’agente del calciatore.

Curiosamente però sarebbe proprio quest’ultimo ad aver espresso il suo gradimento per un ritorno in nerazzurro: una decisione che potrebbe ben presto produrre una prima telefonata esplorativa a Simone Inzaghi.

Onana vuole l’Inter: clamoroso intreccio in vista

Arrivato nell’estate del 2022 a costo zero dopo non aver rinnovato il contratto con l’Ajjax, Andre Onana è stato una delle sorprese più gradite della stagione nerazzurra. Fattore decisivo soprattutto nelle gare di una Champions che ha visto l’Inter giungere fino all’ultimo atto contro la corazzata Manchester City, il camerunese è stato poi rivenduto l’estate successiva per oltre 52 milioni di euro al Manchester United. Generando tra l’altro una plusvalenza fantascientifica.

Al suo posto il club meneghino ha ingaggiato Yann Sommer, il portiere svizzero che ha firmato un contratto fino al giugno 2026. Marotta si è anche preventivamente cautelato prelevando pochi mesi fa dal Genoa Josep Martinez, l’estremo difensore spagnolo ex Lipsia.

Proprio a causa di un altro giocatore iberico però – uno finito nelle mire dei Red Devils per il post Onana – potrebbe concretizzarsi il clamoroso ritorno del giocatore africano alla Pinetina.

in Spagna scrivono infatti che il Manchester United è pronto a fare un’offerta importante per ingaggiare il portiere dell’Athletic Club e della Nazionale Unai Simon come sostituto di Onana. Il camerunese, rimasto legatissimo all’Inter, spera di poter convincere Inzaghi a richiamarlo al posto di Sommer nella prossima sessione estiva di mercato.

Il supposto addio anticipato dello svizzero al club nerazzurro potrebbe favorire il curioso disegno che il destino pare aver riservato al portiere e alla società Campione d’Italia in carica.