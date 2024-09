Assalto in casa Roma, l’Inter è pronta a chiudere il colpo

Un’idea clamorosa per la prossima estate: dalla Roma all’Inter, Marotta ha già in mente un colpo pazzesco

Dopo aver vissuto una sessione estiva oculata, senza spese folli ma con acquisti intelligenti e mirati, l’Inter torna a pianificare le prossime mosse in sede di calciomercato. Beppe Marotta avrebbe già individuato un potenziale grande colpo per la prossima estate.

Da Zielinski a Taremi, passando per Josep Martinez e Palacios. L’Inter però guarda oltre, guarda lontano e sta valutando diversi profili di grande prospettiva per potenziare la rosa in vista della stagione 2025/26. Tra le idee che stanno balenando nella testa dell’Inter ce n’è una in particolare che potrebbe davvero fare comodo a Simone Inzaghi. Il presidente dell’Inter guarda con enorme interesse in casa Roma e non è la prima volta.

I nerazzurri starebbero infatti valutando un grande colpo per il mese di giugno, con l’idea di firmare un clamoroso scippo ai danni della squadra non più di Daniele De Rossi, esonerato stamattina.

Addio Roma, c’è l’Inter: Marotta programma lo scippo

Roma-Milan, solo andata. È questo il viaggio che uno dei gioielli di Daniele De Rossi potrebbe fare – per giunta a parametro zero – durante l’estate 2025. Beppe Marotta avrebbe tutta l’intenzione di provarci.

Nicola Zalewski è un profilo che è sempre piaciuto parecchio alla dirigenza interista, a maggior ragione che il 22enne di Tivoli vedrà scadere il suo contratto con la Roma il prossimo 30 giugno. Zalewski potrebbe risultare l’arma in più per Inzaghi, in vista della prossima stagione, come preziosissima alternativa al titolare Dimarco. Classe 2002, cresciuto nel settore giovanile giallorosso, il laterale ha fino ad ora collezionato 3 presenze con la maglia della Roma, con 142′ in campo.

Nelle scorse settimane Zalewski è stato accostato pure al Milan ma, ora come ora, non sono stati registrati passi concreti né dai rossoneri né da altre grandi società.