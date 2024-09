Il primo rinforzo per gennaio arriva dalla Serie B: Marotta sorprende tutti

Marotta vuole stupire i tifosi dell’Inter con un affare direttamente dalla Serie B: può arrivare a Milano nel mese di gennaio

Vincere aiuta a vincere, questo è il diktat che Simone Inzaghi ha imposto ai suoi in una stagione cruciale per la sua Inter. Il tecnico piacentino vuole tutto, dallo Scudetto al sogno Champions League: per riuscire nella doppia impresa, però, sarà cruciale la sessione invernale di calciomercato che riaprirà i battenti nel mese di gennaio.

Il mercato nerazzurro potrebbe riservare sorprese interessanti già nel mese di gennaio. Attenzione alla difesa, reparto nel quale Beppe Marotta potrebbe andare avanti con almeno un colpo – magari in difesa – reparto nel quale al termine dell’attuale stagione a dire addio saranno verosimilmente in due. Stefan de Vrij e Francesco Acerbi, in scadenza il 30 giugno 2025, potrebbero salutare a parametro zero l’Inter.

Una scelta dettata non solo dagli ingaggi importanti – soprattutto quello dell’olandese – ma specialmente dall’età, dalla necessità di portare avanti l’opera di svecchiamento già iniziata con l’acquisto di Palacios. Ad ogni modo la reale sorprese sembrerebbe in arrivo direttamente dal campionato cadetto. L’Inter ha messo nel mirino un colpo da urlo, Marotta punta a stringere i tempi e a regalarlo subito a Simone Inzaghi.

Doppio addio e colpaccio: l’Inter pesca in Serie B

L’Inter, nelle prime settimane del 2025, potrebbe guardare in Serie B per rinforzare pesantemente l’attacco di Simone Inzaghi. Un nome su tutti è seguito con enorme interesse da Marotta che, a questo punto, ha già in mente una strategia precisa per affondare l’assalto.

Domenico Berardi, rimasto a Sassuolo nonostante la retrocessione dei neroverdi in Serie B, è il primissimo nome sulla lista del presidente dell’Inter. Un obiettivo noto, conclamato, che i vertici di Viale della Liberazione vogliono portare ad Appiano Gentile nel mese di gennaio. Ma come? La conditio sine qua non indispensabile per l’accelerata decisiva è un doppio addio. Marko Arnautovic e Joaquin Correa, entrambi in scadenza il prossimo 30 giugno con la ‘Beneamata’, dovranno trovarsi il prima possibile una nuova sistemazione.

Solo a quel punto Marotta punterà con decisione all’attaccante della Nazionale, come quarto puntello da consegnare a Inzaghi che ne farebbe sicuramente buon uso al fianco di Lautaro Martinez, Thuram e Taremi. Il focus della dirigenza può dunque concentrarsi sull’attacco, con Berardi che potrebbe vivere le ultime settimane con la maglia del Sassuolo prima del tanto chiacchierato trasferimento sulla sponda nerazzurra del Naviglio.