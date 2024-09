Inzaghi sempre nel mirino: “Non lo avrei sostituito”

Nonostante il pareggio in casa del Manchester City non si fermano le critiche nei confronti di Inzaghi. Una sostituzione nel mirino

Il pareggio contro il Manchester City non mette fine – per ora – alla critiche nei confronti di Simone Inzaghi. Dopo la prestazione incolore di Monza, il tecnico nerazzurro era finito nel mirino per un turnover considerato da molti tifosi eccessivo.

Ora l’allenatore è stato duramente attaccato in diretta per una sostituzione. Una frecciata a sorpresa se si pensa comunque all’ottimo risultato ottenuto sul campo di una delle grandi favorite per la vittoria finale della Champions League.

In generale per i nerazzurri è stata sicuramente una prestazione molto positiva. La squadra di Inzaghi ha avuto anche delle buone chance per sbloccare il match e far cadere il tabù dei sei anni di imbattibilità del Manchester City in casa in Champions. Forse in alcune occasioni è mancato un po’ di coraggio e questa è l’accusa che viene fatta al tecnico nerazzurro.

Simone Inzaghi nel post partita si è detto assolutamente positivo della prestazione dei suoi ragazzi. Naturalmente qualche rammarico c’è. In molte occasioni è mancato forse l’ultimo passaggio. Un qualcosa da migliorare perché in sfide come quella di Manchester i dettagli sono a fare la differenza.

Manchester City-Inter: dura accusa a Inzaghi

La pensa in parte così anche Clarence Seedorf. Nel post partita l’ex nerazzurro ha confermato che l’Inter a Manchester è mancata negli ultimi 30 metri. Scelte sbagliate o magari anche controlli errati che non hanno permesso a Lautaro e compagni di arrivare alla conclusione e mettere ancora più in difficoltà. L’olandese nella sua analisi ha avanzato anche una critica a Simone Inzaghi accusandolo di non avere avuto coraggio: “Capisco che bisogna gestire le forze, ma io Thuram lo avrei lasciato in campo soprattutto se si pensa a vincere la partita“.

La sostituzione del francese è arrivata al 66′ e al suo posto è entrato Lautaro Martinez. Un cambio molto probabilmente programmato da inizio partita in vista del derby di domenica e poi ribadita grazie anche alla prestazione più che sufficiente messa in campo da Taremi. Simone Inzaghi in questo periodo sta gestendo le forze di tutte e le scelte fatte ad inizio partita ne sono la conferma. Una strategia che il tecnico nerazzurro molto probabilmente adotterà anche contro il Milan nella speranza che le decisioni, come successo a Manchester, lo premieranno.