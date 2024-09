Dimarco, Lautaro: Inzaghi cambia ancora. Le formazioni del derby

Nuova rivoluzione da parte di Simone Inzaghi per il derby. Il tecnico nerazzurro si prepara a diversi cambi rispetto a Manchester

Terza partita in una settimana e nuova rivoluzione da parte di Simone Inzaghi. L’Inter si appresta ancora una volta a scendere in campo con una formazione differente rispetto alle ultime uscite. Una sorta di turnover obbligato per consentire ai giocatori impegnati a Manchester di poter rifiatare ed essere pronti per la prossima partita di campionato.

I dubbi saranno sciolti solamente a ridosso del match, ma le idee sono molto chiare. Inzaghi dovrebbe continuare nella sua gestione della rosa per evitare infortuni e portare tutti a rendere al meglio. Le scelte a Monza non lo hanno premiato, a Manchester sì. La speranza del tecnico è che anche nel derby questo ennesima rivoluzione possa dare i frutti. E la risposta arriverà solamente nella serata di domenica.

Non si può parlare di un vero e proprio turnover, ma di una rivoluzione rispetto all’ultima uscita di Manchester. La buona notizia per Inzaghi è sicuramente il ritorno di Dimarco. L’esterno ha smaltito il problema fisico e sarà regolarmente in campo nel derby. Un rientro importante considerando che Carlos Augusto ha giocato tutti i 90 minuti in Inghilterra.

Inter-Milan, le probabili formazioni

Per il resto non ci attendiamo particolari novità in casa Inter. Panchina, nonostante l’ottima prova di Manchester, per Zielinski, con Inzaghi destinato ad andare sull‘usato sicuro e quindi Mkhitaryan, Calhanoglu e Barella. Il reparto di centrocampo dovrebbe essere completato da Dumfries, in vantaggio su Darmian. Davanti a Sommer spazio al trio Pavard, Acerbi e Bastoni. In attacco pronto a tornare Lautaro al fianco di Thuram. Turno di riposo per Taremi.

In casa Milan la buona notizia è rappresentata dal rientro a disposizione di Maignan. Ci sarà lui in porta. Per il resto Fonseca, all’ultima spiaggia dopo un inizio di campionato non facile, si dovrebbe affidare all’ormai undici solito. Emerson Royal in vantaggio di Calabria e Morata pronto a guidare l’attacco con Abraham in panchina. Ecco le probabili formazioni del derby di scena domani sera al ‘Meazza’:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All.: Inzaghi

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Emerson Royal, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Morata. All.: Fonseca.

ARBITRO: Mariani di Aprilia